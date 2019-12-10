Без Олимпиад и большого футбола — чего лишается Россия из-за решения WADA

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) на четыре года отстранил Россию от международных соревнований, включая две Олимпиады и Паралимпиады, а также ЧМ по футболу. Кроме того, нашей стране в течение этого срока запрещено принимать международные турниры и подавать заявки на их проведение.

Также WADA рекомендовало допускать до соревнований «чистых» спортсменов из РФ только в нейтральном статусе — без демонстрации российского флага и без исполнения гимна России. Санкции также наложены на Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и на спортивных функционеров из РФ.

Президент РФ Владимир Путин назвал решение WADA в отношении России политизированным и противоречащим олимпийской хартии.

В чем обвиняют Россию

Санкции связаны с подозрениями в манипуляциях данными Московской антидопинговой лаборатории, передача которых в неизменном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА международным антидопинговым правилам.

Россия обжалует решение WADA в Спортивном арбитраже в Лозанне (CAS). В случае, если апелляция РФ будет отклонена, санкции коснутся следующих соревнований: летняя Олимпиада 2020 в Токио, зимняя Олимпиада 2022 в Пекине, чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре, а также Универсиады 2021 и 2023 года.

Наказание не распространяется на Евро 2020 (чемпионат Европы по футболу) и на крупные турниры по хоккею. Санкции WADA также не коснутся молодежных и юниорских чемпионатов мира.

Решению WADA и его последствиям посвящена инфографика Федерального агентства новостей.

Путин: Решение WADA противоречит олимпийской хартии

Президент России Владимир Путин, комментируя решение WADA, назвал его политизированным и противоречащим олимпийской хартии. Путин подчеркнул, что любое наказание должно быть индивидуальным, а не коллективным. По словам российского лидера, нынешняя ситуация свидетельствует, что в основе решения WADA лежит не забота о чистоте мирового спорта, а «соображения политического характера, не имеющие ничего общего с интересами спорта и олимпийского движения».

Путин добавил, что антироссийское решение WADA противоречит олимпийской хартии, и у нашей страны есть все основания подать в суд.

«Нет претензий к российскому Олимпийскому национальному комитету, а если к нему нет претензий, — страна должна выступать под национальным флагом. Такова олимпийская хартия», — подчеркнул Владимир Путин.

Реакция на решение WADA в России

Большинство граждан РФ предсказуемо возмутились политизированным решением WADA, которое вполне соответствует тренду антироссийской политики Запада. Однако внутри РФ нашлись те, кто просто возликовал от очередного унижения нашей страны.

Федеральное агентство новостей в ближайшее время опубликует большое расследование, как либеральные СМИ использовали антироссийское и противоречащее олимпийской хартии решение WADA, чтобы в очередной раз вылить ушаты грязи и негатива на Россию.

Кому это выгодно, как России следует ответить на очередную провокацию Запада и непристойную радость его прихлебателей внутри страны, объяснили публицисты Дмитрий «Гоблин» Пучков и Армен Гаспарян.