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Экс-губернатор Петербурга рассказал, каким был Лужков

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Экс-губернатор Петербурга рассказал, каким был Лужков

Санкт-Петербург, 10 декабря. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков был талантливым организатором, который многое сделал для столицы и ее жителей. Об этом заявил экс-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Яковлев.

Бывший глава Северной столицы выразил соболезнования родным и близким Лужкова и рассказал, каким человеком был экс-мэр Москвы.

«Мы вместе были и в Совете Федерации, поддерживали друг друга как Москва и Петербург по ряду направлений, встречались, подписывали соглашения», — цитируют Яковлева «Невские новости».

Лужкова он назвал профессионалом своего дела.

«Жаль, что такие люди уходят, но память о них остается», — заключил бывший губернатор Петербурга.

Экс-губернатор Петербурга рассказал, каким был Лужков

О смерти экс-мэра Москвы, который занимал этот пост с 1992 года по 2010 год, стало известно во вторник. 83-летний Лужков скончался в клинике в Мюнхене где ему проводили операцию на сердце. 

Соболезнования семье бывшего градоначальника выразили президент РФ Владимир Путин, действующий глава Москвы Сергей Собянин, который назвал Лужкова энергичным, жизнерадостным человеком, и многие другие.

Как рассказал Федеральному агентству новостей источник, тело скончавшегося бывшего мэра Москвы будет доставлено в Россию вечерним рейсом «Аэрофлота». Вдова Лужкова Елена Батурина будет встречать гроб в аэропорту. Окончательного решения по месту захоронения пока не приняли, однако, вероятнее всего, бывшего градоначальника похоронят на Новодевичьем кладбище.

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Источник: Невские новости
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