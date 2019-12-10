На африканском дискуссионном клубе Натали Ямб расскажет о депортации из Кот-д'Ивуара. ФАН-ТВ

Натали Ямб камерунскую активистку и советника лидера Ивуарийской оппозиционной партии выслали из Кот-д'Ивуара 2 декабря. Официальные органы прокомментировали это тем, что Натали выполняла «деятельность, несовместимую с национальными интересами». Давление на Натали началось сразу после ее резонансного выступления на форуме «Россия-Африка» в Сочи. Оно включает в себя, в том числе, блокировку ее страницы в «Википедии». Эксклюзивно для ФАН Натали Ямб рассказала подробности своей депортации. Более детально о ее ситуации и дальнейших планах можно будет услышать 11 декабря в рамках Африканского дискуссионного клуба.

«Здравствуйте, меня зовут Натали, и вот моя история. Меня пригласили выступить на саммите «Россия-Африка», где я выступала на секции, посвященной вопросам стратегии развития африканского континента и суверенитета африканских стран. И после того, как я вернулась обратно в Кот-д'Ивуар, жизнь стала очень интересной. Во-первых, была удалена моя страница в Википедии. Во-вторых, в Twitter и в СМИ начались активные обсуждения, выступление тиражировалось многократно. После этого напротив офиса политической партии, в которой я работаю, были установлены камеры видеонаблюдения. 29 ноября в офис приехало 15 полицейских, трое из них начальники, руководители и 12 простых полицейских. Они пытались найти меня, арестовать. Мои коллеги из партии не сообщили информацию о моем текущем местоположении, Мой юрист советовал мне в пятницу не появляться в полиции, он рекомендовал мне явиться в полицию в понедельник и провести выходные в каком-то безопасном месте. В понедельник в 9 утра меня ожидало 11 часов допроса. Во время допроса у меня даже не было возможности поесть, вопросы мне задавали по поводу моих политических заявлений, по поводу моей общественной деятельности. После 11 часов, проведенных в полиции, уже под покровом ночи меня просто посадили в машину и отправили в аэропорт, где мне сообщили о том, что меня депортируют. Завтра на Африканском дискуссионном клубе я в больших подробностях расскажу и о своей ситуации, и о том, с какими проблемами сталкивается Кот-д'Ивуар и другие франкофонные страны. Я очень рада, что завтра у нас будет возможность обо всем этом поговорить в рамках Африканского дискуссионного клуба», — рассказала камерунская активистка и советник лидера Ивуарийской оппозиционной партии.