Москва, 10 декабря. Нефтегазовые месторождения в Хомсе имели для боевиков ИГ1 (запрещена в России) стратегическое значение, потому что большую часть бюджета террористической организации составляла прибыль от продажи нефти и газа. Об этом заявил журналистам политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

По мнению эксперта, боевики ИГ стали первопроходцами теневого нефтяного бизнеса в Сирийской Арабской Республике.

«Установив практически полный контроль над страной, боевики получили в свое распоряжение все ключевые месторождения и начали выкачивать нефть и газ в промышленных масштабах», — отметил Шаповалов.

По мнению политолога, освобождение сирийской Пальмиры и находящихся близ нее месторождений позволило «убить сразу двух зайцев». С одной стороны, уверен Шаповалов, ИГ осталось без важнейшего источника финансирования, пишет «ПолитРоссия».

«Во-вторых, это позволило Дамаску вернуть контроль над весомой частью энергетического сектора страны и вдохнуло в сирийскую экономику новую жизнь», — резюмировал он.

В начале текущей недели Федеральное агентство новостей опубликовало третий материал из серии публикаций о текущей обстановке в Сирии, в котором речь идет о действиях российских военнослужащих в борьбе с террористами. Журналисты представили эксклюзивные доказательства того, как РФ боролась с террористами «Исламского государства»1, бандитскими формированиями и прочими экстремистскими группировками в САР. Так, экс-боевик ИГ рассказал о сражениях за нефтегазовые поля в районе сирийской Пальмиры. По его словам, российские военные не жалели террористов и превосходно ориентировались в любой ситуации.

Ранее ФАН опубликовал вторую часть расследования, в котором речь идет о связях американцев и боевиков в Сирии. Вашингтон систематически поставляет террористам инструкторов, обеспечивает всем необходимым вооружением, БПЛА и наемниками в обмен на сирийскую нефть. ФАН удалось получить свидетельские показания, подтверждающие участие американцев в формировании и финансировании ИГ.

В первой части расследования речь шла о связях сбежавшего из РФ Михаила Ходорковского и сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова с ИГ. Так, среди вещей террористов был обнаружен номер телефона российского репортера.

1 Организация запрещена на территории РФ.