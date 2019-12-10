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ФАН публикует фото с места ДТП в Воронежской области, унесшего жизни пяти человек

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ФАН публикует фото с места ДТП в Воронежской области, унесшего жизни пяти человек

Воронеж, 10 декабря. Авария с участием трех автомобилей произошла в Борисоглебском районе Воронежской области. Как стало известно Федеральному агентству новостей, в результате ДТП погибли пять человек.

ФАН публикует фото с места ДТП в Воронежской области, унесшего жизни пяти человек

На 622-м километре автодороги Москва-Астрахань столкнулись микроавтобус, грузовик и ВАЗ 2110. 

ФАН публикует фото с места ДТП в Воронежской области, унесшего жизни пяти человек

По предварительной информации, водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с другим автомобилем.

ФАН публикует фото с места ДТП в Воронежской области, унесшего жизни пяти человек

ФАН публикует фото с места ДТП в Воронежской области, унесшего жизни пяти человек

Напомним, четыре человека, в том числе, глава Черноморского района Крыма Людмила Глушко погибли в ДТП. Авария произошла во вторник, 10 декабря, на 7 км трассы Черноморское – Евпатория. 

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