Тело Лужкова будет доставлено в Москву рейсом «Аэрофлота»

Москва, 10 декабря. Тело скончавшегося в Германии бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова будет доставлено в Москву вечерним рейсом «Аэрофлота». Об этом во вторник заявил Федеральному агентству новостей источник в окружении Лужкова.

«Завтра утром закончат оформлять документы, там порядка 40 справок. До 11.00 планируют закончить. Потом повезут в аэропорт, планируют отправить тело в Москву вечерним рейсом «Аэрофлота». По предварительным расчетам, тело будет в России в ночь со среды на четверг», — пояснил он.

Собеседник агентства уточнил, что рейс SU 2595 вылетает в 22.45 из Мюнхена и прибывает в московский аэропорт «Шереметьево» в 03.45 по московскому времени. За отправкой тела политика лично проследит глава «Аэрофлота». Вдова экс-мэра Елена Батурина будет встречать гроб в терминале D.

Окончательного решения по месту захоронения пока не принято, однако, вероятнее всего, Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище.

Бывший мэр Москвы скончался во вторник на 84-м году жизни. Он не смог перенести операцию на сердце, которую проводили в Германии. Президент РФ Владимир Путин уже выразил свои соболезнования, направив близким Лужкова телеграмму.

Как напоминает «Газета.ру», в годы работы в московской администрации политик активно занимался развитием транспортной инфраструктуры российской столицы. Именно при нем было построено Третьей транспортное кольцо. Лужков также ввел моду лично появляться на строительных объектах. К нему часто применяли термин «крепкий хозяйственник».

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн назвал смерть Лужкова уходом целой эпохи.