Американские СМИ устали скрывать статус оккупантов США в Сирии

Подразделения российской военной полиции впервые вошли в Ракку, которую ранее покинули курдские группировки и войска США, передает американское издание The Defense Post. Кроме того, по данным Reuters, офицеры из РФ осуществили выдачу гуманитарной помощи местному населению. Другие подробности — в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Город, ранее являвшийся самопровозглашенной столицей «Исламского государства»1 (запрещено в РФ), был захвачен американцами и курдскими радикалами осенью 2017 года после нескольких месяцев штурма. За два года их оккупации ситуация в Ракке только ухудшилась и фактически достигла уровня гуманитарной катастрофы.

Так, улицы населенного пункта до сих пор усыпаны руинами домов, разрушенными бомбардировками ВВС западной коалиции во главе с Соединенными Штатами. Под обломками зданий до сих пор находят тела убитых авианалетами мирных граждан.

Ни о каком строительстве и восстановлении, несмотря на обещания, оккупантами и речи не поднималось за эти два года. Реальное улучшение в регионе началось только сейчас, когда захватчики ушли из ряда северо-восточных районов Сирии. В частности, по инициативе правительства САР и благодаря участию российской стороны в настоящее время успешно близится к завершению ремонт на крупнейшей в стране ГЭС, находящейся на окраине Ат-Табки.

Примечательно, что, говоря о передислокации российских полицейских в Ракку, сотрудники газеты The Defense Post упоминают о легитимности пребывания ВС РФ в Сирии. Это, безусловно, очень резонирует с тем, в каком формате присутствуют в этой стране сами американцы. Но, похоже, в США уже даже не стесняются своего статуса оккупантов.

Напомним, ФАН на днях опубликовал уже третью статью из серии материалов о САР, в которой раскрывается весь масштаб участия россиян в уничтожении ИГ1. Как рассказал нашим репортерам бывший член террористической организации, который поневоле оказался в ее рядах, в период перед разблокированием Дейр-эз-Зора осенью 2017 года в рядах джихадистов поселился самый настоящий ужас перед русскими.

Доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев заметил в комментарии для ФАН, что почти вся американская пресса уже фактически не скрывает незаконности шагов США в Сирии. Одни СМИ делают это в рамках внутренней борьбы против Трампа, другие и сами осознают, что это уже попросту бессмысленно.

«Есть издания, которые иногда публикуют вполне честные вещи о Сирии, но тут тоже не нужно сильно обольщаться, поскольку делается это, чтобы потопить Трампа, ведь в Соединенных Штатах идет своя борьба. Кроме того, многие СМИ там уже не знают, как отрицать очевидное, когда речь идет о событиях в САР. Это внутреннее соперничество в США отражается и на их сирийской политике: президент приказывал вывести силы, но этого так и не было сделано. Там действуют свои промышленно-финансовые группы влияния. Однако сейчас всем им выгодно сохранять присутствие в нефтеносных районах, ведь именно ради нефти войска ушли туда из северных регионов, где им уже фактически стало нечего разворовывать», — уверен наш собеседник.

Положительный момент во всем этом в том, что Ракка в ближайшее время сможет вернуться под контроль легитимного правительства САР, и только это спасет местное население от гибели, добавил он.

«Нужно добиваться того, чтобы американцы полностью уходили из Сирии, только тогда будет восстановлен мир в стране. Но хорошо, что наша военная полиция вошла в Ракку. Это большой успех миротворческой политики РФ. Ведь город в таком состоянии, что там уже несколько лет гниют трупы: американцы вместе с подконтрольными курдскими боевиками ввергли Ракку в полную разруху и ушли. Больше украсть там им нечего, и находиться в этом городе самим стало противно. Поэтому они бросили все как есть, чтобы Дамаск сам со всем разбирался, и ушли туда, где есть нефть», — пояснил Александр Перенджиев.

В ходе второго этапа сирийской серии ФАН по Сирии было установлено существование прямых связей между Вашингтоном и ИГ. Так, выяснилось, что США снабжают джихадистов военными инструкторами и вооружением, в ответ получая доступ к нефтегазовым месторождениям Заевфратья. Незаконный вывоз ресурсов приносит верхушке командования Пентагона большие доходы и возможность финансировать подконтрольные исламистские группировки в САР.

До этого в первой части Федеральное агентство новостей выявило, что с ИГИЛ1 сотрудничает также и ряд российских либералов. В их числе — сотрудник «Новой газеты» Денис Коротков и беглый бывший олигарх Михаил Ходорковский.

1 Организация запрещена на территории РФ.