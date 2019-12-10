Минские соглашения перестают быть для Киева ширмой. Колонка Евгения Беня

Четырехсторонние переговоры в Париже шли более восьми часов. Пресс-конференция президента Франции Эммануэля Макрона, президента России Владимира Путина, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Украины Владимира Зеленского началась около 1:30 по Москве (в 23:30 по парижскому времени).

Коммюнике, принятое по итогам встречи «нормандской четверки» в Париже, представлено тремя параграфами: «Немедленные меры по стабилизации ситуации в зоне конфликта», «Меры по реализации политических положений Минских соглашений» и «Продолжение».

В центре внимания особый статус Донбасса

Коммюнике призывает Контактную группу обеспечить обмен удерживаемых в Донбассе «всех установленных на всех установленных» до конца 2019 года и доступ к ним представителей Международного Красного Креста.

Предусматривается полное прекращение огня до конца 2019 года, разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых пунктах в Донбассе и открытие новых пунктов пропуска в течение 30 дней.

По поводу разведения сил в трех новых пунктах в Донбассе к концу марта президент России Владимир Путин на пресс-конференции заявил: «Надо увеличить количество пунктов пропусков на линии соприкосновения. Давайте не будем забывать о простых людях, которые там живут».

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский высказался: «Стороны 20 раз договаривались о прекращении огня, но сейчас мы договорились, что мы будем относиться к этому серьезно. Россия, имея большое влияние на сепаратистов, и мы, Украина, тоже будем на это влиять и контролировать. Уверен, что, если все стороны хотят, то до конца года тоже это осуществится».

Произойдет усиление контроля за соблюдением режима прекращения огня через расширение мандата ОБСЕ. Специальная мониторинговая группа будет работать круглосуточно, и ей должен быть обеспечен доступ ко всей территории Украины.

В коммюнике особо подчеркивается, что Минские соглашения по Донбассу являются базисом. Выражается общая заинтересованность в согласовании особого статуса региона. Именно это принципиально подтверждает приверженность сторон к реализации установленного порядка исполнения февральских договоренностей 2015 года.

Стороны подтвердили, что украинское законодательство должно быть изменено, как согласовано в «формуле Штайнмайера», определяющей механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе после опубликования отчета ОБСЕ об их итогах.

Владимир Путин подчеркнул, что в конституцию Украины должны быть внесены изменения, закрепляющие особый статус Донбасса на постоянной основе. Он также считает, что нужно продлить срок действия договора об особом статусе отдельных регионов Донбасса и, в конечном итоге, придать этой норме постоянный характер, как это и предусмотрено в Минских соглашениях.

Деловитый конструктив

В ходе саммита президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели двусторонние переговоры, в ходе которых договорились об обмене заключенными до конца декабря. После встречи украинский президент поделился своими политическими принципами, среди которых назвал «невозможность федерализации Украины», ее суверенитет и отсутствие компромиссов по решению конфликта «за счет уступки территории».

По словам Владимира Зеленского, переговоры в «нормандском формате» с участием Украины, России, Германии и Франции завершились условной «ничьей». В условиях протестных акций, призванных повлиять на общественное мнение на Западе, проведенных накануне в Париже и Киеве противниками мирного урегулирования с Украины, такая оценка Зеленского, очевидно, означает признание того, что на место проводимого прежними киевскими властями вызывающего саботажа исполнения Минских соглашений в Париже проявилось общее деловитое конструктивное стремление к сложному поиску дальнейшего разрешения кризисной ситуации в Донбассе.

Механизм взаимодействия разблокирован…

На протяжении предшествующих трех лет встречи в нормандском формате на высшем уровне не проводились, потому что Киев по сути декларировал отказ от предоставления региону Донбасса особого статуса. Он был необходим для проведения там местных выборов с учетом украинского законодательства, требуя нарушить порядок действий, установленный Минскими соглашениями, начав с формирования российско-украинской границы по линии соприкосновения Донбасса с РФ.

18 января 2018 года Верховная рада Украины приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», регламентирующий отношения с неподконтрольными территориями и требующий установление над ними жесткого контроля. Закон в его окончательном виде фактически фиксировал отказ от минских договоренностей, а Россия в документе была названа «агрессором». 20 февраля прошлого года президент Украины Петр Порошенко подписал этот закон, а 24 февраля он вступил в силу.

Таким образом, Минские соглашения превращались Порошенко и его окружением в практичную ширму для отмывания средств от продолжающейся гражданской войны, которая стала краеугольным камнем украинской политики. То, что в Париже стороны наряду с конкретными мерами по обмену задержанными, отводу сил и вооружений, разминированию принципиально подтвердили незыблемость и реальность дальнейшего исполнения установленного порядка Минских соглашений, и есть основной фактор разблокирования механизма взаимодействия и относительного некоторого потепления в российско-украинских отношениях.

Во всяком случае из коммюнике парижского саммита следует, что одной из основных тем следующей встречи в нормандском формате, запланированной через четыре месяца, станет организация местных выборов в Донбассе. И это, пожалуй, впервые за почти пять предшествующих лет приоткрывает реальный посыл для возможности урегулирования ситуации в Донбассе. И по-прежнему здесь многое зависит от украинской стороны. Теперь уже — от ее приверженности решениям декабрьского парижского саммита.