Ситуация в ДНР остается стабильной, несмотря на провокации Украины, заявил Пушилин

Донецк, 10 декабря. Ситуация в ДНР в целом остается стабильной, в регионе видится перспектива, несмотря на экономические трудности и регулярные провокации со стороны Украины. Об этом заявил руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«В целом ситуация остается стабильной. При этом стоит отметить, что Украина делает все возможное, чтобы создавать определенное напряжение. Несмотря на инициативы, направленные на поддержание мира, заявленные на словах, по факту на линии соприкосновения мы видим совершенно другое», — отметил он в интервью RT.

По словам Пушилина, украинская сторона «с достаточной регулярностью» продолжает устраивать провокации, от которых страдают местные жители и инфраструктура.

«Поэтому говорить о реальных действенных шагах в сторону мира со стороны нынешнего Киева просто не приходится», — констатировал глава ДНР.

Донецкая Народная Республика существует уже пять лет, в ней сформированы и полноценно работают все институты власти, которые, как отметил глава субъекта, стараются своевременно реагировать на запросы людей.

«Не все безоблачно, не все получается ввиду тех трудностей, которые связаны со статусом непризнанного государства, с блокадой, с провокациями со стороны Украины. Но тем не менее я вижу здесь перспективу. Даже в этих непростых условиях мы делаем ставку на развитие», — заявил собеседник.

Самой большой проблемой для ДНР остается экономика, пояснил Пушилин. В сложившихся условиях трудно развивать бизнес. Реализовывать продукцию республике позволяет помощь со стороны России.

Несмотря на то, что о желаемых объемах и скорости развития торговли речь пока не идет, говорить о положительной динамике в этом аспекте уже можно, считает глава региона. Пока основным рынком сбыта выступает Россия, но появляются новые партнеры на Ближнем Востоке и в Азии.

Пушилин объяснил, что ДНР предстоит большая работа, связанная с освоением рынков сбыта продукции и установлением новых связей. Он заявил, что через пять лет видит республику «стабильной, развивающейся, неразделимой с Российской Федерацией».

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против против республик Донбасса ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в стране в феврале того же года, так как не захотели подчиняться новым властям. По последним данным ООН, жертвами конфликта на юго-востоке страны с тех пор стали около 13 тысяч человек.