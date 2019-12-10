Россия оказала неоценимую помощь Сирии в освобождении от террористов, считает эксперт

Москва, 10 декабря. Россия оказала Сирии неоценимую помощь в освобождении территорий, захваченных членами террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ). Об этом заявил член Совета Федерации РФ Сергей Цеков.

Федеральное агентство новостей ранее выпустило третий материал из большой серии, посвященной вооруженному конфликту в Сирии. За время, проведенное в стране, журналисты ФАН пообщались со многими местными жителями. Они назвали Россию главной стороной конфликта, которая по-настоящему боролась с терроризмом.

В частности, «Охотник на ИГИЛ» Мухаммад Хусейн Ахмад рассказал о героизме русских, которые, даже будучи серьезно ранены, бросались на помощь товарищам.

Цеков, комментируя материал ФАН, выразил уверенность, что ни одна страна в мире еще не оказала другому государству столько помощи, прежде всего в борьбе с террористами, сколько Россия Сирии.

«У меня есть уверенность, что все те, кто объективно оценивает ситуацию в Сирии, они все понимают и соглашаются с тем, что помощь России – она бесценна», — передает слова сенатора NewInform.

Материалу ФАН о борьбе русских с ИГ в Сирии предшествовали две другие части. В первой представлены доказательства связи либерального журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова и его спонсора, беглого олигарха Михаила Ходорковского, с террористами ИГ. Один из боевиков передавал корреспонденту сводки с полей, на которых основывались его «сенсационные расследования».

Во второй части ФАН раскрыл объемы помощи, оказываемой ИГ американской стороной. Выяснилось, что военные США принимали непосредственное участие в создании, поддержке и финансировании террористической группировки.

Ранее политолог и политтехнолог Наталия Елисеева и кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин заявили в разговоре с ФАН, что своими действиями в Сирии России удалось уничтожить экономическую систему «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.