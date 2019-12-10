Эксперт назвал козыри России перед «газовой войной» с Украиной

Отсутствие долгосрочных договоренностей между Москвой и Киевом вносит нервозность перед началом зимнего периода; этот вопрос беспокоит европейских чиновников. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев.

«Газовая война»

Украинский премьер-министр Алексей Гончарук, комментируя результаты встречи «нормандской четверки», заявил, что Киев будет договариваться с Москвой о газе дальше, но, возможно, на фоне «газовой войны».

Первый за три года саммит лидеров стран «нормандской четверки» (Россия, Украины, Германия и Франция) завершился в Париже в ночь на вторник. На полях саммита прошли переговоры Российской Федерации и Украины о поставках газа. После этого глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что, по его информации, Москва и Киев не достигли никаких договоренностей, а исполнительный директор компании Юрий Витренко также сообщил, что стороны «договорились продолжать договариваться».

«Мы достигли своей цели в газовом вопросе — вывели вопрос транзита газа за пределы обсуждения ситуации в Донбассе. Не договорились о контракте, но этого и не должно было состояться в Париже. Украина будет договариваться о газе дальше, возможно, с «газовой войной». Но мы полностью готовы к этому: наши хранилища наполнены, нашу логику поддерживают ЕС и решение Стокгольмского арбитража, а «Северный поток — 2» не достроен», — сообщил Гончарук.

Кроме того, он отметил, что Украине нужен долгосрочный газовый контракт.

Не в пользу Украины

Как отметил Евгений Валяев, газовый вопрос хоть и является важным в переговорах между Россией и Украиной, но уже стоит не так остро, как раньше. Причина этого в том, что Украина теряет монопольное положение поставщика газа в Евросоюз. Еще недавно вопрос транзита беспокоил всю Европу, но сегодня европейские партнеры скорее ждут ввода альтернативных веток, чтобы прекратить зависеть от нестабильного Киева.

«Сложилась интересная ситуация, когда каждая сторона находится в ожидании новых козырей, чтобы уже при их наличии вступить в переговоры», — заметил Евгений Валяев.

По мнению политолога, Киев, в первую очередь, ждет санкции против «Северного потока — 2» от Вашингтона. Сенат Конгресса США уже анонсировал введение санкций против участников проекта, включив это положение в законопроект об оборонном бюджете на 2020 год. Положение о санкциях против проекта вносят в оборонный бюджет именно по той причине, чтобы придать им обязательный статус.

«Тем самым ряд американских сенаторов стремится обойти по этому вопросу президента США Дональда Трампа. Все стороны понимают, что американских санкций не избежать и уже обдумывают, как жить при их наличии. Пока в санкционных положениях речь идет об ограничениях лиц и компаний, которые имеют отношение к строительству газопровода. Но нельзя назвать такие санкции катастрофическими. Их вероятный эффект — незначительное увеличение сроков строительства», — добавил Евгений Валяев.

Кроме того, напомнил эксперт, украинские официальные лица заявляют, что нынешнего объема запасов газа хватит им, чтобы перезимовать. Это сделано как раз для того, чтобы продлить переговорный процесс по транзитному контракту, чтобы не зависеть от спроса людей на газ в зимний период.

Политолог обратил внимание, что Россия в свою очередь ждет ввода «Северного потока — 2». Это в одночасье изменит положение, поэтому Москве даже выгодно сейчас затягивать процесс переговоров с украинской стороной. По разным подсчетам, уже до конца 2019 года строительство нити будет окончено.

«Второй козырь Москвы — продолжение «Турецкого потока» через Болгарию. Болгарская сторона пока затягивает реализацию проекта, но, даже учитывая это, ожидаемые сроки ввода нити в эксплуатацию — середина 2020 года. «Северный поток» обладает мощностью 55 млрд кубометров в год, европейская нить «Турецкого потока» — 15 млрд кубометров. Эти объемы ощутимы и способны понизить статус украинской газотранспортной системы, хотя отказаться полностью от украинского транзита будет невозможно. Но объемы будут серьезно снижены», — рассказал Евгений Валяев.

По мнению политолога, отсутствие долгосрочных договоренностей между Москвой и Киевом вносит нервозность перед началом зимнего периода, это беспокоит европейских чиновников. Наиболее вероятный сценарий заключается в подписании годового соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом», после чего продолжатся переговоры о долгосрочном проекте.

«На это украинская сторона пойдет скорее под давлением лидеров ЕС, так как сама страна стремится к подписанию долгосрочного десятилетнего соглашения. Европейские лидеры также высказывались, что не хотели бы оставлять Украину без транзитных заработков. Компромисс будет найден, но не в пользу украинской стороны», — заключил Евгений Валяев.

Ранее Украина угрожала, что в случае отсутствия транзитного контракта займется «конфискацией» российского газа, который предназначается странам Европейского союза, в свои хранилища. В Госдуме такие условия Киева сочли воровством.