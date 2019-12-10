Путин обсудит ситуацию в Ливии с Эрдоганом в ближайшие дни

Москва, 10 декабря. Президент России Владимир Путин проведет телефонные переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которых будет обсуждаться ситуация в Ливии. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«В ближайшие дни такой телефонный разговор состоится, он готовится», — пояснил Песков.

Он также добавил, что Россия поддерживает отношения со всеми сторонами внутриполитического кризиса в Ливии и выступает за то, чтобы они самостоятельно пришли к договоренностям по ряду вопросов.

«Россия приветствует все инициативы, которые могут способствовать урегулированию в этой стране. Собственно, во многом основы, которой были подорваны благодаря известным военным действиям известных альянсов», — отметил Песков.

В настоящее время западная часть Ливии контролируются боевиками так называемого Правительства национального согласия, искусственно сформированного при поддержке лишь 12 стран-участниц ООН. Восточная часть страны находится под контролем законного правительства Ливии, которое было признано многими арабскими государствами.

В 2014 году Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара начала контртеррористическую операцию «Аль-Карама», главной целью которой является освобождение Ливии от террористов ПНС, захвативших западную часть республики после государственного переворота в 2011 году.

В апреле 2019 года ЛНА начала новый этап операции «Аль-Карама», в рамках которой войска Хафтара намерены освободить ливийскую столицу Триполи и северо-западные районы страны от боевиков.