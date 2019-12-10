Лужков был жизнелюбивым человеком, заявил Володин

Москва, 10 декабря. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков был энергичным и жизнелюбивым человеком, и с его именем многие москвичи связывали изменения своей жизни к лучшему в сложное для страны время. Об этом заявил председатель Госдумы России Вячеслав Володин.

Спикер нижней палаты парламента РФ выразил соболезнования родным и близким Лужкова.

«Юрий Михайлович Лужков был энергичным, жизнелюбивым человеком. Он был политиком своего времени, его активная деятельность пришлась на трудный в жизни страны постсоветский период. Юрий Михайлович долгие годы был мэром Москвы, и с его именем в то сложное время многие москвичи связывали изменения своей жизни к лучшему», — цитирует слова Володина пресс-служба Госдумы.

Ранее депутат нижней палаты парламента РФ Александр Хинштейн прокомментировал сообщения о смерти Лужкова. По его мнению, смерть бывшего градоначальника Москвы символизирует уход целой эпохи. Мэр Москвы Сергей Собянин также отмечал, что Юрий Лужков был энергичным, жизнерадостным человеком, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период.

Напомним, Юрий Лужков скончался на 84-м году жизни в одной из больниц в Германии. Как сообщали СМИ, в медицинском учреждении ему сделали операцию на сердце. Юрий Лужков занимал пост мэра Москвы в период с 1992 по 2010 год.

Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования семье Юрия Лужкова. По словам представителя Кремля, у Лужкова и Путина были очень теплые и конструктивные отношения.