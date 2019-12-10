Лексус назвал уловкой временное закрытие «Миротворца»

Киев, 10 декабря. Скандально известный украинский сайт «Миротворец» во вторник объявил о временном закрытии своих серверов с 18.00.

Представители ресурса объявили, что сам сайт, все его зеркала и база данных, куда собираются сведения о «неугодных» людях, будут закрыты на два часа. При этом некоторые VIP-пользователи все же будут иметь ограниченный доступ к «Миротворцу». Побочные проекты «Миротворца», вроде Myrotvorets news и радио «Миротворец», будут продолжать работать в штатном режиме. Что стало причиной остановки серверов — не уточняется.

Известный российский пранкер Лексус (Алексей Столяров) уже успел отреагировать на объявление «Миротворца». Он назвал закрытие серверов уловкой с целью привлечения к себе внимания.

«Ну нельзя же так вестись. А потом спрашивают: «А как ваши собеседники ведутся?». Да очень просто, уважаемые СМИ. Они написали, другие понесли в массы. Все для того, чтобы все ровно в 18.00 зашли на этот сайт. Грамотно с их стороны», — пишет Лексус в Facebook.

Напомним, что сайт «Миротворец» появился во времена правления экс-президента Украины Петра Порошенко. Он занимается тем, что публикует собранные незаконным способом личные данные людей, которые посещали Крым после 2014 года или высказывались в поддержку крымского референдума и республик Донбасса. Правозащитники полагают, что именно «Миротворец» виновен в смерти украинского журналиста Олеся Бузины, поскольку ресурс выложил в публичный доступ домашний адрес репортера незадолго до его убийства. Многие международные организации выступали за закрытие «Миротворца», которые нарушает право человека на частную жизнь, однако даже после смены власти на Украине портал продолжил свою работу.