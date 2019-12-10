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Солистка Roxette Мари Фредрикссон скончалась в возрасте 61 года

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Солистка Roxette Мари Фредрикссон скончалась в возрасте 61 года

Стокгольм, 10 декабря. Солистка шведской поп-группы Roxette Мари Фредрикссон скончалась на 62-м году жизни. Об этом во вторник сообщает Radio Sweden в своем Twitter-аккаунте.

«С огромной грустью мы должны объявить о смерти одного из наших любимых артистов. Мари Фредрикссон умерла утром 9 декабря в своей квартире после продолжительной болезни», — сообщила в распространенном пресс-релизе представитель артистки Мари Димберг.

По данным шведских СМИ, известная исполнительница в течение долгих лет боролась с раком головного мозга. В 2011 году врачи обнаружили у солистки страшное заболевание. Из-за онкологии певица отказалась от участия в записи студийного альбома The Pop Hits.

Фредрикссон стала популярной во всем мире благодаря участию в поп-коллективе Roxette. В общей сложности шведская певица выпустила восемь студийных альбомов, последний — шесть лет назад.

Среди известнейших баллад коллектива такие, как It Must Have Been Love, Listen to Your Heart, How Do You Do.

 

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Источник: Radio Sweden
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