Солистка Roxette Мари Фредрикссон скончалась в возрасте 61 года

Стокгольм, 10 декабря. Солистка шведской поп-группы Roxette Мари Фредрикссон скончалась на 62-м году жизни. Об этом во вторник сообщает Radio Sweden в своем Twitter-аккаунте.

Marie Fredriksson, the Swedish pop singer-songwriter who formed one half of the world famous duo Roxette, has died. She was 61 years old.

TT Photo: Balazs Mohai pic.twitter.com/mjmhFdQGWa — Radio Sweden (@radiosweden) December 10, 2019

«С огромной грустью мы должны объявить о смерти одного из наших любимых артистов. Мари Фредрикссон умерла утром 9 декабря в своей квартире после продолжительной болезни», — сообщила в распространенном пресс-релизе представитель артистки Мари Димберг.

По данным шведских СМИ, известная исполнительница в течение долгих лет боролась с раком головного мозга. В 2011 году врачи обнаружили у солистки страшное заболевание. Из-за онкологии певица отказалась от участия в записи студийного альбома The Pop Hits.

Фредрикссон стала популярной во всем мире благодаря участию в поп-коллективе Roxette. В общей сложности шведская певица выпустила восемь студийных альбомов, последний — шесть лет назад.

Среди известнейших баллад коллектива такие, как It Must Have Been Love, Listen to Your Heart, How Do You Do.