Зеленский развлекает украинцев якобы решенным вопросом по газу с Россией, считает эксперт

Украинское руководство может дальше развлекать свое население заявлениями, что вопрос по газу с Россией якобы решен, но без подтверждения российской стороны они не имеют никакого значения. Так считает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.

Ранее Москва и Киев на переговорах в Париже по газу не достигли никаких договоренностей, заявил глава концерна «Нафтогаз» Андрей Коболев.

«Насколько мне известно, эта тема (газа. — Прим. ФАН) поднималась, пока никаких договоренностей достигнуто не было», — рассказал Коболев в эфире «Свобода слова» на телеканале ICTV.

Как утверждает Станислав Митрахович, если верить руководству «Нафтогаза», то действительно никаких соглашений Киева и Москвы по газовому вопросу достигнуто не было.

«Возможно было какое-то соглашение, о котором Владимир Зеленский не рассказал. Зеленский может и дальше делать всевозможные заявление с целью развлечения украинской публики, говоря о наличии договоренностей по газу и снятию вопросов про однолетний контракт. Но это будут просто заявления, которые не подтверждены второй стороной переговорного процесса, — Россией. Поэтому они никакого значения иметь не будут. Заявление будут иметь значения, если их подтвердит российский лидер Владимир Путин или глава Минэнерго Александр Новак. Поэтому пусть дальше отвлекают украинцев своими хотелками про то, что Зеленский якобы разблокировал переговоры по газу в Париже на «нормандском саммите», — заявил Митрахович в беседе с Федеральным агентством новостей.

Все дальнейшие переговоры России и Украины по газовому вопросу должны включать следующие элементы, объясняет собеседник ФАН.

«Во-первых, это сроки действия нового контракта на транзит. Во-вторых, каковы будет объемы и ставка тарифа. В-третьих, что делать с долгом «Газпрома» по решению Стокгольмского арбитража, будет ли он погашаться газом или вообще не будет погашаться. Эти вопросы пока остаются на повестке дня. Однако в этом плане больше всего рискует Украина, т. к. она может вообще остаться без транзита. Он может быть прерван и вообще не возобновиться. В отличие от прошлых газовых войн сейчас есть альтернативные варианты поставок газа, а именно «Северный поток – 1». Далее запустят «Северный поток – 2» и «Турецкий поток», — сообщил Митрахович.

До этого Коболев указал, что отказ от продолжения транзита российского газа через Украину может весьма негативно повлиять на газоснабжение целого ряда украинских городов. По его словам, речь идет о населенных пунктах, в которые голубое топливо поступает непосредственно с территории Украины или Молдавии. Там, по его словам, могут возникнуть проблемы технического характера при прекращении транзита газа.

Напомним, что текущий договор на транзит российского газа через Украину истекает в этом году, однако стороны не могут договориться о его продлении. Украина хочет обязать РФ заключить контракт на десять лет и гарантировать перекачку определенного объема газа. Россия же настаивает на том, что отзыв всех украинских исков к «Газпрому» и отмена украинского антимонопольного штрафа являются главными условиями подписания документа. Кроме того, Москва хочет напрямую продавать свой газ Украине для внутреннего потребления. В настоящий момент Киев покупает российский газ у европейских перекупщиков.