Песков оценил идею Киева включить в Минский процесс бывших украинских политиков

Москва, 10 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею президента Украины Владимира Зеленского о включении в Минский процесс бывших украинских политиков из Донбасса.
Ранее Зеленский предложил расширить состав участников на переговорах в Минске за счет бывших представителей «Партии регионов», лидером которой являлся экс-президент Украины Виктор Янукович.
«Есть трехсторонняя группа, какие-то изменения формата, конечно, исключать нельзя. Но изменять без согласования с участниками невозможно. Вряд ли можно делать», — пояснил Песков.