Песков оценил идею Киева включить в Минский процесс бывших украинских политиков

Москва, 10 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею президента Украины Владимира Зеленского о включении в Минский процесс бывших украинских политиков из Донбасса.

Ранее Зеленский предложил расширить состав участников на переговорах в Минске за счет бывших представителей «Партии регионов», лидером которой являлся экс-президент Украины Виктор Янукович.