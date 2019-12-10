Песков назвал конструктивной беседу Путина и Зеленского

Москва, 10 декабря. Беседа, которая состоялась между президентом РФ Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским, была конструктивной. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Официальный представитель Кремля выразил надежду на то, что первая встреча Путина и Зеленского положит начало сближению двух стран.

«Вчера состоялась достаточно конструктивная беседа. Это было первое знакомство президентов. Мы надеемся, что это станет хорошим началом для общения во имя решения тех сложных проблем, которые стоят между Москвой и Киевом в плане двустороннего сотрудничества», — отметил Песков.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что какие-либо выводы пока делать рано, поскольку много зависит от реальных шагов сторон. По словам Пескова, Путин всегда отвечает за свои слова и действия. И он высоко ценит аналогичный подход у своих партнеров.

Напомним, что минувшей ночью в Париже прошла встреча «нормандской четверки», на которой встретились президент РФ Владимир Путин, президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

На переговорах было достигнуто решение до конца года произвести обмен пленными, а также продолжить работу по разведению сил на линии соприкосновения. Пока что ВСУ и республики Донбасса развели войска только на трех участках – в Золотом, Петровском и в Станице Луганской.