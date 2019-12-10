В Кремле отреагировали на санкции WADA против России

Москва, 10 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на санкции WADA в отношении российских спортсменов и РФ, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Песков назвал допинговый скандал, развернувшийся вокруг российских спортсменов, неприятным. При этом он напомнил о существовании механизмов, которые позволят защитить как Россию, так и спортсменов. Москва должна задействовать эти механизмы, подчеркнул чиновник.

Песков, комментируя принятое WADA решение в отношении россиян, напомнил о словах президента РФ Владимира Путина. Глава российского государства говорил о несоответствии части решения Олимпийской хартии, а также о неприемлемости применения принципа коллективной ответственности, что «вообще противоречит правовым устоям таким более глобальным».

«Сейчас главная задача – заявить о нашем несогласии, включая те параметры, которые отметил вчера ночью президент. И, конечно, главное – это наши спортсмены и интересы наших спортсменов, чтобы, несмотря ни на что, они могли выступать, могли поддерживать свою квалификацию, быть полноправными участниками международных соревнований. Главное – это не допустить, чтобы коллективная ответственность каким-то образом нарушала интересы наших спортсменов, все остальное – второстепенно», — указал представитель Кремля.

В понедельник стало известно, что исполком WADA отстранил российских спортсменов от участия в Олимпийских играх на четыре года. При этом разрешено участие только чистых спортсменов от РФ на следующих Играх, а также чемпионатах мира, однако они будут выступать под нейтральным флагом. Кроме того, Россия лишилась на четыре года права проводить крупные международные соревнования и подавать заявки на их проведение.