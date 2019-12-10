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Малькевич призвал «шлифовать» законодательство РФ с учетом появляющихся вызовов

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Малькевич призвал «шлифовать» законодательство РФ с учетом появляющихся вызовов

Москва, 10 декабря. Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич призвал «шлифовать» российское законодательство в соответствии с появляющимися вызовами. С таким заявлением он выступил на конференции на тему «Кто такой иностранный агент».

«Я поддержу коллег в том, что у нас на самом деле законодательство в части медиа и Интернета либеральное, и нам нужно очень многие вещи шлифовать в соответствии с теми вызовами, которые сейчас стоят перед обществом. В принципе ни одна страна в мире не позволит, чтобы иностранные граждане на ее территории реализовывали какие-то околомедийные проекты, целью которых является расшатывание устоев государства», — сказал общественный деятель.

По мнению Малькевича, необходимы технологические решения, чтобы зависимость от платформ и программного обеспечения убрать. 

«Эту пуповину нужно перерезать», — сказал глава ФЗНЦ.

В противном случае, как считает Малькевич, Россия обречена стать страной третьего мира и быть в рабском положении по отношению к «этой мировой сверхдержаве США», которая, в том числе будет определять для россиян ту ленту новостей, которую впоследствии люди будут читать.

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