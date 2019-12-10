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Украина

В Раду внесли проект об отмене закона о госязыке

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В Раду внесли проект об отмене закона о госязыке

Киев, 10 декабря. Проект об отмене закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного внесен в Верховную раду Украины, сообщил в Facebook депутат от партии «Слуга народа» Максим Бужанский, который внес документ на рассмотрение парламента.

Ранее эксперты Венецианской комиссии Совета Европы раскритиковали закон о государственном языке. Они потребовали от Киева незамедлительно подготовить закон о языковых меньшинствах.

«Друзья, внес в парламент законопроект о признании закона о государственном языке утратившим силу. Об отмене закона о языке, если кому-то понятнее так», — написал украинский парламентарий.

Бужанский отметил, что действующий в стране закон ничего общего с развитием и защитой украинского языка не имеет. По его мнению, закон направлен на дискриминацию людей, которые являются носителями других языков, в том числе русского.

Украинский депутат уверен, что отмена закона о языке в действующей редакции «откроет возможность для написания действительно стоящего документа».

Напомним, весной этого года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал закон о государственном языке, который предполагает использование украинского языка практически во всех сферах жизни.

 

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