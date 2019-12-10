Алибасова и Ротару разлучили белые медведи

Публика активно обсуждает выступление певицы Софии Ротару в программе «Песня года» после годового перерыва, который был связан с военным положением на Украине. Своим мнением по поводу приезда певицы в Москву поделился продюсер Бари Алибасов. Он также рассказал о том, что когда-то связывало двух звезд советской эстрады.

Возвращение певицы к российскому зрителю было неожиданным. Ротару не скрывала своего отношения к военному конфликту в Донбассе. Но через год отсутствия в Москве все-таки изменила свое решение бойкотировать российскую сцену.

Алибасов в беседе с Федеральным агентством новостей прокомментировал возвращение артистки.

«Осуждать решение Софии Ротару вернуться на российскую сцену могут только дураки. Дураков, конечно, более чем достаточно. Вы что думаете, страна состоит только из умных людей?» — задал он риторический вопрос.

Зрители встретили певицу бурными овациями, но в соцсетях нашлось место и жестким критическим высказываниям. Алибасов прокомментировал нападки на Ротару, осудив людей, поддерживающих кризис между Россией и Украиной.

«Мы все советские люди, у нас одна история. Мы выросли в среде, где не было никаких границ. Теперь и [Владимиру] Путину нельзя с [Владимиром] Зеленским встречаться? Тоже пусть осудят его за встречу с Зеленским. Наша история — выше любой политики. История нашей Родины великой. Сейчас мы живем в величайшей стране. Такой великой, какой сейчас является наша страна, она никогда не была. Ни при царе, где 70% населения было рабов, ни при Сталине, где 22 миллиона в концлагерях погибло — больше, чем на войне. Ни при [Никите] Хрущеве, который все развалил. Я еще в школе тогда учился: стоял в очереди за молоком по три-четыре часа. Сейчас мы живем в великой стране. И некрасиво с нашей стороны обижать тех, с кем мы нашу страну строили. А Ротару была активным участником строительства нашей Родины», — констатировал собеседник ФАН.

Алибасов призвал россиян и украинцев «смотреть на мир свежими, добрыми и открытыми глазами». Кроме того, по словам продюсера, с Ротару его связывали особо теплые чувства.

«Мы должны быть великодушнее и любить своих братьев! — констатировал он. — Мы же вместе строили социализм. А с Софией Ротару у нас был такой период, когда мы хотели с ней пожениться, даже готовились в ЗАГС пойти. Но не случилось… Я никак не мог выбраться из гастролей. Мы уезжали на девять месяцев на гастроли с группой «На-На». Мы же изъездили всю планету! Начинали с Южно-Сахалинска, а потом и от Аляски до Лондона, от Австралии до Эгвекинота. Знаете, где это? Это самые северные поселения на планете Земля. Дальше — никого, только белые медведи… Я сделал Софии предложение и уехал на девять месяцев. Она согласилась, мы готовились к свадьбе, но так и не поженились. Белые медведи нас разлучили…»

Ранее ФАН сообщал, что Ани Лорак, Maruv и Светлану Лободу обвинили в измене Украине. Вокалист националистической рок-группы «Широкий Лан» Святослав Бойко назвал украинских звезд, выступающих в России, изменниками родины.