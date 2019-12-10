Россия и Украина пока не смогли достигнуть окончательной договоренности по газу

Москва, 10 декабря. Газовый вопрос действительно поднимался на встрече президента РФ Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Газовая тема действительно была в повестке дня встречи на высшем уровне. На встрече был Миллер (глава «Газпрома» — прим ФАН) и его коллега с украинской стороны. Были озвучены подходы сторон. Пока не удалось выйти на окончательные договоренности», — отметил официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что газовый вопрос будет дальше прорабатываться на уровне министров. Пока что никакого прогресса в этом направлении не наблюдается.

Напомним, что текущий договор на транзит российского газа через Украину истекает в этом году, однако стороны не могут договориться о его продлении. Украина хочет обязать РФ заключить контракт на 10 лет и гарантировать перекачку определенного объема газа. Россия же настаивает на том, что отзыв всех украинских исков к «Газпрому» и отмена украинского антимонопольного штрафа являются главными условиями подписания документа. Кроме того, Москва хочет напрямую продавать свой газ Украине для внутреннего потребления. В настоящий момент Киев покупает российский газ у европейских перекупщиков.