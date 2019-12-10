Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Минские соглашения продолжают быть основой работы «нормандского формата», заявил Песков

207
0 Оставить комментарий

Минские соглашения продолжают быть основой работы «нормандского формата», заявил Песков

Москва, 10 декабря. Минские соглашения продолжают быть основой работы «нормандского формата». Об этом заявил во вторник журналистам на традиционном брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«В предметном плане эта тема не обсуждалась вчера. Вопросы о контроле над границей поднимались. Изучался текст минских договоренностей, где четко прописывался порядок действий передачи границы», — заявил Песков, отвечая на вопрос об инициативе президента Украины Владимира Зеленского по созданию подгруппы по контролю передачи границы.

Песков обратил внимание на то, что во втором параграфе документа о согласованных итогах саммита в Париже стороны подчеркнули, что Минские соглашения продолжают быть основой работы «нормандского формата».

infox - new
Источник: Федеральное агентство новостей
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров