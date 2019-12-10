Минские соглашения продолжают быть основой работы «нормандского формата», заявил Песков

Москва, 10 декабря. Минские соглашения продолжают быть основой работы «нормандского формата». Об этом заявил во вторник журналистам на традиционном брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«В предметном плане эта тема не обсуждалась вчера. Вопросы о контроле над границей поднимались. Изучался текст минских договоренностей, где четко прописывался порядок действий передачи границы», — заявил Песков, отвечая на вопрос об инициативе президента Украины Владимира Зеленского по созданию подгруппы по контролю передачи границы.

Песков обратил внимание на то, что во втором параграфе документа о согласованных итогах саммита в Париже стороны подчеркнули, что Минские соглашения продолжают быть основой работы «нормандского формата».