Дмитрий Киселев отреагировал на смерть Лужкова. ФАН-ТВ

На 84-м году жизни умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков. По данным СМИ, он умер в мюнхенской клинике, где ему проводили операцию на сердце. Журналист Дмитрий Киселев выразил соболезнования в связи с кончиной политика.

«Я считаю, что он был — ярчайшая личность, достояние российской истории, политик, хозяйственник. Не без ошибок, но кто не грешен. Он был одним из политиков в России в 90-е годы, и человеком, который умел мыслить на перспективу, и безусловным патриотом России. Человек, который, к сожалению, в последнее время не был востребован, что несправедливо по отношению к нему», — сказал журналист и телеведущий Дмитрий Киселев.

В июне 1992 года Лужков стал вторым мэром Москвы после Гавриила Попова. Он руководил городом 18 лет.