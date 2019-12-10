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Путин выразил соболезнования семье Лужкова

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Путин выразил соболезнования семье Лужкова

Москва, 10 декабря. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, ушедшего из жизни во вторник, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей. 

Глава российского государства направил родным и близким Лужкова телеграмму, в которой выразил своим глубокие соболезнования. По словам представителя Кремля, у Лужкова и Путина были очень теплые и конструктивные отношения. 

Песков также рассказал, планирует ли Путин принять участие в церемонии прощания с Лужковым. 

«Пока не могу сказать, пока нет точно определенных планов по этим церемониям, соответственно не может быть и планов по участию в них», — пояснил российский чиновник.

Во вторник стало известно, что скончался Юрий Лужков. По данным прессы, он умер в больнице на 84-м году жизни — экс-чиновник не смог перенести операцию на сердце. 

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