Бизнесмен Батурин рассказал о состоянии Лужкова накануне операции

Москва, 10 декабря. Накануне операции экс-мэр Москвы Юрий Лужков был дома со своей женой и выглядел здоровым. Об этом рассказал его шурин, российский бизнесмен Виктор Батурин.

«Я его видел лично в субботу (7 декабря. — Прим. ФАН). Он прекрасно выглядел и улыбался. Вчера он тоже был нормальным, здоровым, был дома со своей женой», — сообщил он телеканалу «360».

Бизнесмен также добавил, что вечером Лужков с супругой вылетел из России. По непроверенной информации, за границей ему провели операцию на сердце, которая оказалась «неудачной».

Адвокат бывшего градоначальника Алексей Мельников подтвердил телеканалу, что накануне Лужков действительно полетел на операцию. Последний раз они виделись несколько месяцев назад.

«Он всегда был в хорошем состоянии. Хочется другим пожелать такого состояния», — сказал Мельников, добавив, что пока не смог дозвониться до жены Лужкова, предпринимательницы Елены Батуриной.

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался на 84-м году жизни 10 декабря. По информации СМИ, экс-градоначальник российской столицы ушел из жизни в одной из клиник Мюнхена в Германии. Пост мэра Москвы он занимал на протяжении 18 лет.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье Лужкова. Глава российского государства направил родным и близким бывшего мэра столицы телеграмму. По словам пресс-секретаря лидера РФ Дмитрия Пескова, у Лужкова и Путина были очень теплые и конструктивные отношения.