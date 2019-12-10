Навальный передал штаб в Петербурге под управление израильских спецслужб

В ноябре штаб Алексея Навального в Санкт-Петербурге возглавил новый координатор. Им стала Ирина Фатьянова — женщина, известная не только активной жизненной позицией, но и работой на израильские спецслужбы. В штабе отмечают, что Фатьянова стала лучшей из 80 достойных претендентов.

Ирина Фатьянова возглавляет штаб с 21 ноября. Летом она баллотировалась в муниципальные депутаты МО Смольнинское. Очевидно в процессе борьбы за власть она и познакомилась с навальнистами — кандидату было отказано в регистрации из-за брака в подписных листах, после чего Фатьянова вышла на уличные митинги. Впрочем, депутатом она так и не стала.

С тех пор, по официальной информации штаба Навального, Ирина больше не представляет жизнь без общественно-политической работы. В штабе определенно лукавят — у Фатьяновой имеется солидный общественно-политический опыт, как выяснил популярный канал «Фонд бабла с коррупцией».

С 2000 до 2010 годы Фатьянова работала в Новосибирске в Израильском культурном центре при посольстве Израиля в РФ. Организация подчинена канцелярии премьер-министра Израиля.

В 2013 году Фатьянова участвовала во встрече первого секретаря посольства Израиля Ирис Цвайг с руководством и студентами Алтайского государственного технического университета.

Израильский культурный центр, как и ему подобные на территории Восточной Европы учреждения, подчиняется израильской организации «Натив» — спецслужбе правительства Израиля. Официальная цель «Натива» — укрепление связей с диаспорой в странах Восточной Европы. Во времена СССР организация занималась также разведдеятельностью и пропагандой Израиля в Восточной Европе, вербовала евреев и помогала им — зачастую незаконными путями — в переезде на историческую родину.

С 2009 года Фатьянова сотрудничала с «Нативом» — ее фамилия и должность неоднократно мелькают на страницах сайта.

Специализация Фатьяновой — работа с детьми. В частности, она была координатором молодежных проектов в Израильском культурном центре Новосибирска, а в школьном клубе ИКЦ работала с подростками 12–17 лет.

С 2008 года Фатьянова числится региональным координатором в Молодежном клубе еврейских скаутов Цофим-Цамерет, принадлежащем «Нативу». А летом 2019 года девушка провела не только в борьбе за место мундепа — она работала директором летнего лагеря «Цофим-Цамерет» для московских и петербургских подростков.

Иными словами, Ирина Фатьянова долгие годы работала с израильскими спецслужбами, и, несмотря на кажущуюся безобидность ее деятельности — работу с детьми, у девушки имеются большие связи и богатый опыт. А умение находить общий язык со школьниками 12–17 лет — идеальная строчка в резюме для работы в штабе Навального.

В настоящее время «Натив» потерял значительную часть как своего влияния, так и финансирования, однако по-прежнему является государственным учреждением Израиля. Кроме того, за почти 70-летнюю историю он накопил огромный опыт по части разведки, вербовки и прочих видов деятельности.

Включение в штат представителя израильских спецслужб стало очередной попыткой Навального спасти карьеру. За свою жизнь «всеядный» блогер заключал союзы с представителями разных течений — от националистов до коммунистов, поэтому появление в списке Израиля вполне закономерно. Если дела у него пойдут удачно, вскоре перечень излюбленных стран для путешествий Навального пополнится курортами Иерусалима и Тель-Авива.

Напомним, ФБК Навального был признан иностранным агентом 9 октября из-за обнаруженных источников финансирования за рубежом. Тем не менее, директорат организации отрицает поступление средств иностранного происхождения, уверяя, что ФБК существует исключительно на пожертвования соотечественников.