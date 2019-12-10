Губернатор Подмосковья назвал Лужкова талантливым политиком

Москва, 10 декабря. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил соболезнования семье бывшего мэра российской столицы Юрия Лужкова, который скончался в Мюнхене в возрасте 83 лет.

Глава Подмосковья назвал Лужкова талантливым политиком и замечательным человеком, который за 18 лет на посту мэра многое сделал для столицы.

«Город достался ему в непростые для страны времена, но Лужков сделал из советской столицы мегаполис мирового уровня. (…) Искренние соболезнования его родным и близким», — передает слова Воробьева телеканал «360».

Лужков скончался 10 декабря в одной из клиник в Германии, где ему проводили операцию на сердце. Его помощник связался с российским консульством в Мюнхене, а оно в свою очередь с местным похоронным агентством, которое будет заниматься транспортировкой тела Лужкова в Россию.

Соболезнования семье бывшего градоначальника уже выразили многие. Действующий глава Москвы Сергей Собянин назвал Лужкова энергичным, жизнерадостным человеком, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период.

Президент РФ Владимир Путин направил родным и близким Лужкова телеграмму. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, у экс-мэра и главы государства сложились очень теплые и конструктивные отношения.

Сенатор Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков сообщил Федеральному агентству новостей, что предложит назвать одну из улиц на полуострове именем бывшего мэра Москвы. Пост столичного градоначальника Лужков занимал с 1992 по 2010 год.