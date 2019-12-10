Глава ДНР заявил о готовности к прямому диалогу с Киевом

Донецк, 10 декабря. Руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что власти ДНР по-прежнему готовы к прямому диалогу с Киевом. Об этом он сказал в эфире Первого канала.

По словам Пушилина, ДНР неоднократно заявляла, что без прямого диалога конфликт разрешить в полной мере не выйдет.

«Необходим только прямой диалог, и мы по-прежнему к нему готовы. А отговорки президента Украины Владимира Зеленского касательно каких-то других переговорщиков и прочего звучат по меньшей мере нелепо», — подчеркнул он.

Украинское руководство, незаконно пришедшее к власти в апреле 2014 года, начало военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости после государственного переворота в стране. Согласно последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, на встречах контактной группы на минской площадке, но Киев регулярно нарушает взятые на себя обязательства.

Напомним, накануне в Елисейском дворце состоялась встреча в «нормандском формате» при участии лидеров РФ, Украины, Франции и Германии. Главные итоги встречи, как пишет «Царьград», заключаются в том, что стороны договорились до конца этого года провести обмен пленными, обеспечить режим тишины, а также продолжить разведение сил и средств вдоль линии соприкосновения в Донбассе.