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МВД РФ предлагает конфисковывать автомобили у пьяных водителей

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МВД РФ предлагает конфисковывать автомобили у пьяных водителейМосква, 10 декабря. Министерство внутренних дел РФ предлагает конфисковывать автомобили за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Владимир Кузин.

В ближайшее время аппарат правительства займется проработкой данного вопроса. Кроме того, инициатива была внесена в новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях РФ.  

Кузин также добавил, что ведомство намерено совершенствовать процедуру освидетельствования водителей. По его словам, у инспекторов ГИБДД появится возможность использовать технические средства для установления факта употребления алкоголя и наркотических веществ.

Он подчеркнул, что данная процедура не будет являться «освидетельствованием как таковым», однако позволит получить данные о возможном употреблении алкоголя или наркотиков. При этом водитель сможет отказаться от прохождения данной процедуры, что не будет иметь каких-либо последствий.

Ранее Минздрав РФ отложил вступление в силу приказа о новом порядке медицинского осмотра для водителей. Приказ предполагал введение обязательного прохождения теста на выявление регулярного злоупотребления алкоголем и наркотиками. Данная инициатива привела бы к значительному превышению стоимости медицинской справки для водителей. Позднее президент РФ Владимир Путин назвал повышение стоимости справки «чушью», призвав доработать данную инициативу.

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Источник: ТАСС
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