Москва, 10 ноября. Фонд «Общественное согласие» вместе с «Гражданским патрулем» обратился в Московскую коллегию адвокатов с предложением лишить членства юриста Илью Новикова, который, по его собственному признанию, финансировал ВСУ.

«Ясное дело, что мы живем в свободной стране и у каждого есть свое законное право на мнение, однако ВСУ утверждают, что воюет с Россией и российский же адвокат перечисляет им на это деньги», — говорится в сообщении «Общественного согласия».

По мнению общественников, Новикову следует сосредоточиться либо на юриспруденции, либо на волонтерстве. А финансирование армии иностранного государства противоречит если не российскому законодательству, то адвокатской этике точно.

Напомним, что Новиков не скрывает своих проукраинских взглядов. Он часто защищал украинских граждан в резонансных делах. Так, например, его подзащитной успела побывать украинская летчица Надежда Савченко, которую осудили за убийство российских журналистов в Донбассе, а также участник «керченского инцидента» Роман Мокряк.

По-настоящему скандальная известность пришла Новикову после того, как 8 декабря адвокат написал в Facebook, что намерен передать ВСУ 100 тыс. рублей. Он добавил, что «линия защиты не только в суде».