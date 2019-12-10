Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Московская коллегия адвокатов может выгнать финансирующего украинских карателей Новикова

180
0 Оставить комментарий

Московская коллегия адвокатов может выгнать финансирующего украинских карателей Новикова

Москва, 10 ноября. Фонд «Общественное согласие» вместе с «Гражданским патрулем» обратился в Московскую коллегию адвокатов с предложением лишить членства юриста Илью Новикова, который, по его собственному признанию, финансировал ВСУ.

«Ясное дело, что мы живем в свободной стране и у каждого есть свое законное право на мнение, однако ВСУ утверждают, что воюет с Россией и российский же адвокат перечисляет им на это деньги», — говорится в сообщении «Общественного согласия».

По мнению общественников, Новикову следует сосредоточиться либо на юриспруденции, либо на волонтерстве. А финансирование армии иностранного государства противоречит если не российскому законодательству, то адвокатской этике точно.

Напомним, что Новиков не скрывает своих проукраинских взглядов. Он часто защищал украинских граждан в резонансных делах. Так, например, его подзащитной успела побывать украинская летчица Надежда Савченко, которую осудили за убийство российских журналистов в Донбассе, а также участник «керченского инцидента» Роман Мокряк.

По-настоящему скандальная известность пришла Новикову после того, как 8 декабря адвокат написал в Facebook, что намерен передать ВСУ 100 тыс. рублей. Он добавил, что «линия защиты не только в суде».

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров