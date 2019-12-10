Путин во вторник примет региональных уполномоченных по правам человека

Москва, 10 декабря. Президент РФ Владимир Путин фактически утром вернулся из Парижа в российскую столицу. Сегодня отмечают День прав человека, под этой эгидой проходит рабочий день главы государства. Об этом заявил во вторник журналистам на традиционном брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Совсем скоро начнется заседание совета по развитию гражданского общества и правам человека в Александровском зале Кремлевского Дворца. Все будет традиционно, всегда содержательная дискуссия получается», — заявил пресс-секретарь главы государства.

По его словам, российский лидер также во вторник примет региональных уполномоченных по правам человека.