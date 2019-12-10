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Путин во вторник примет региональных уполномоченных по правам человека

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Путин во вторник примет региональных уполномоченных по правам человека

Москва, 10 декабря. Президент РФ Владимир Путин фактически утром вернулся из Парижа в российскую столицу. Сегодня отмечают День прав человека, под этой эгидой проходит рабочий день главы государства. Об этом заявил во вторник журналистам на традиционном брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Совсем скоро начнется заседание совета по развитию гражданского общества и правам человека в Александровском зале Кремлевского Дворца. Все будет традиционно, всегда содержательная дискуссия получается», — заявил пресс-секретарь главы государства.

По его словам, российский лидер также во вторник примет региональных уполномоченных по правам человека.

«Много событий, с ними Путин тоже пообщается. Это те люди, которые находятся в непосредственном контакте с людьми… Татьяна Москалькова (российский омбудсмен. — Прим. ФАН) выступит, расскажет об институте уполномоченного по правам человека», — резюмировал Песков.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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