Фейк «Новой газеты» о 10-тысячном митинге в Котласе разгромили простым подсчетом

Москва, 10 декабря. Либеральные СМИ тиражируют запущенный «Новой газетой» фейк о митинге в Котласе Архангельской области.

Либеральная общественность не смогла пройти мимо согласованного митинга против строительства мусорного полигона в поселке Шиес, который прошел в Котласе 8 декабря. Согласно сообщению администрации, в акции участвовали не более тысячи человек, но либералы решили приумножить это число.

У «Новой газеты» довольно-таки сомнительная репутация, издание не раз ловили на фейковых публикациях. «Мусорные протесты» в Котласе не стали исключением. В этот раз «Новая газета», ссылаясь на организаторов акции, уверено заявила, что число участников акции превысило 10 тыс. человек. При этом никакой конкретики касательно полученной информации издание не предоставило.

Несмотря на отсутствие реальных доказательств, эту новость подхватили другие либеральные издания, в том числе «Эхо Москвы», «Радио свободы» (признано иноагентом), интернет-газета «Знак» и «Росбалт».

«Очевидно, что столь пристальное внимание со стороны оппозиционных СМИ к экологическим проблемам вызвано неспроста. Многих журналистов интересует вовсе не экология, а именно ее протестный потенциал», — пишет «Политика сегодня».

Эксперты интернет-издания «Правда Поморья» обратили внимание на сведения «Новой газеты» о численности участников акции. Они посчитали по методике МВД участки плотности толпы и пришли к выводу, что больше 1550 человек на акции просто не могло быть. К тому же численность населения Котласа составляет 60 тыс. человек. Сомнительно, что каждый шестой житель города был на акции.

Либеральные СМИ используют массовость для раскачивания лодки. Поддержавшие фейк о многочисленных протестующих в Котласе издания лишь подтвердили свой «прозападный» статус. Оппозиционные СМИ при создании вбросов используют принцип массовости — чем больше людей пришли на мероприятие, тем выше должен быть общественный резонанс. Например, «Новая газета» убеждала, что на митинге-концерте в Москве 10 августа участвовали 50 тыс. человек, в действительности, как сообщило МВД РФ, — 20 тыс. человек.