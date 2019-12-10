В Госдуме назвали смерть Лужкова уходом целой эпохи

Москва, 10 декабря. Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн назвал смерть бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова уходом целой эпохи. Парламентарий также выразил соболезнования семье бывшего столичного градоначальника.

Ранее СМИ сообщили, что Лужков скончался в одной из германских клиник. Позже мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил сообщения прессы. Депутат Госдумы Александр Хинштейн отреагировал на известие о смерти Лужкова.

«Сообщили о смерти Ю. Лужкова. Уходит целая эпоха. Искренне соболезную родным и близким Юрия Михайловича», — написал парламентарий в своем Twitter-аккаунте.

Источник в МИД РФ ранее сообщил, что Юрий Лужков скончался в одной из больниц Мюнхена, где ему делали операцию на сердце. Отмечалось, что помощник бывшего мэра российской столицы связался с консульством в Мюнхене. Диппредставительство, в свою очередь, вышло на связь с похоронным агентством, которое будет заниматься транспортировкой тела Лужкова в Россию.

Напомним, Лужков был назначен на пост мэра Москвы в 1992 году, позднее переизбирался на должность столичного градоначальника в 1996, 1999 и 2003 годах.