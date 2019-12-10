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Сирия новости 10 декабря 16.30: новая могила жертв коалиции США найдена в Ракке, еще одно убийство в Даръа

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Общая могила

Сирия, 10 декабря. Еще одна братская могила жертв международной коалиции США была обнаружена в городе Ракка. Убийство главы муниципального совета города Аш-Шаджара произошло в Даръа. Автомобиль курдских боевиков взорвался в провинции Ракка, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: возобновили боевые вылеты в зоне «Большого Идлиба».

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атаковали позиции исламистов в районе города Кабана на северо-востоке Латакии; приступили к новому этапу работ по разминированию местности в Даръа.

«Тахрир аш-Шам»: подверглась ответным обстрелам САА в южной части Идлиба.

Курдские вооруженные группировки: понесли потери в результате взрыва в Ракке.

Карта военных действий в Сирии

Провинция Латакия

Карта военных действий — Латакия

На севере Латакии возобновили работу сирийские ВВС. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (Step_Agency), вертолеты ВВС Сирии нанесли удары по военным объектам исламистов в окрестностях города Кабана, находящегося на северо-востоке провинции вблизи границы с соседней Хамой. Напомним, в этом районе дислоцируются силы террористической коалиции «Тахрир аш-Шам» и поддерживающей ее «Исламской партии Туркестана» (оба формирования запрещены в РФ), которые не перестают провоцировать стычки с САА на линии разграничения сил.

Провинция Даръа

Карта военных действий — Даръа

Информационный портал Syrian Observatory for Human Rights сообщает о новом убийстве человека в провинции. Неизвестные боевики застрелили главу муниципального совета населенного пункта Аш-Шаджара на западе Даръа. Отмечается, что в предыдущие месяцы он пережил несколько покушений. В первой половине дня также поступали данные об убийстве мужчины в городе Джасим. В организации обеих вылазок подозреваются боевики исламистских бандформирований, которые, по мнению многих военных экспертов, осуществляют подпольную деятельность в регионе в координации с западной коалицией США.

Тем временем саперы Сирийской арабской армии (САА) заявили о начале нового этапа работ по разминированию местности в провинции. По информации новостного агентства SANA News, в 13.30 инженерные подразделения САА приступили к ликвидации СВУ, оставленных боевиками вооруженной оппозиции в населенном пункте Ас-Санамейн на северо-востоке Даръа. Напомним, операция по освобождению региона завершилась летом прошлого года. Как известно, многих кровопролитных столкновений удалось избежать благодаря посредничеству представителей российского Центра по примирению враждующих сторон.

Провинция Идлиб

Карта военных действий — Идлиб

В Южном Идлибе не утихают перестрелки на линии соприкосновения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков вооруженной оппозиции. Агентство новостей Syria's Tomorrow Movement сообщает о том, что правительственные войска ведут огонь по укрепрайонам исламистов на окраинах населенных пунктов Хиш, Ат-Тах, Кафр-Саджна, Шейх Мустафа и Тахтая. Напомним, силы САР прибегли к ответным обстрелам после атаки радикалов на позиции САА у Джурина. Информация о нанесенном боевикам уроне в живой силе или военной технике пока уточняется.

По данным Twitter-канала (5y5t3m_3rr0r), ВКС России также возобновили боевые вылеты в оккупированных джихадистами «Тахрир аш-Шам» районах, нанося точечные авиаудары по зонам дислокации «Джебхат ан-Нусры»1***.

Провинция Ракка

Карта военных действий — Ракка

Военный источник в сети Twitter (alkhabar_Tv) сообщает о том, что в районе населенного пункта Аль-Карама на северо-востоке от административного центра провинции произошел взрыв автомобиля курдских боевиков. Отмечается, что сработало СВУ, заложенное внутри транспортного средства. В результате инцидента были ранены два члена «Демократических сил Сирии»**** (SDF). Никакой информации о возможных организаторах взрыва пока не поступало. Предполагается, что к случившемуся могут иметь отношение боевики «Исламского государства»1, действующие в составе так называемых спящих ячеек.

Между тем в одном из районов Ракки была выявлена новая братская могила мирных жителей. Захоронение находилось в деревне Аль-Сальхабия. Шесть тел, которые удалось эксгумировать, принадлежат мирным жителям, которые погибли в результате бомбардировок ВВС международного альянса во главе с США, регулярно проводившихся во время битвы за Ракку. Как известно, город был захвачен проамериканскими «демократическими силами» еще в октябре 2017 года, однако здесь до сих пор продолжают находить жертв авианалетов коалиции.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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