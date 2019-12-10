Сирия, 10 декабря. Еще одна братская могила жертв международной коалиции США была обнаружена в городе Ракка. Убийство главы муниципального совета города Аш-Шаджара произошло в Даръа. Автомобиль курдских боевиков взорвался в провинции Ракка, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: возобновили боевые вылеты в зоне «Большого Идлиба».

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атаковали позиции исламистов в районе города Кабана на северо-востоке Латакии; приступили к новому этапу работ по разминированию местности в Даръа.

«Тахрир аш-Шам»: подверглась ответным обстрелам САА в южной части Идлиба.

Курдские вооруженные группировки: понесли потери в результате взрыва в Ракке.

Провинция Латакия

На севере Латакии возобновили работу сирийские ВВС. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (Step_Agency), вертолеты ВВС Сирии нанесли удары по военным объектам исламистов в окрестностях города Кабана, находящегося на северо-востоке провинции вблизи границы с соседней Хамой. Напомним, в этом районе дислоцируются силы террористической коалиции «Тахрир аш-Шам» и поддерживающей ее «Исламской партии Туркестана» (оба формирования запрещены в РФ), которые не перестают провоцировать стычки с САА на линии разграничения сил.

Провинция Даръа

Информационный портал Syrian Observatory for Human Rights сообщает о новом убийстве человека в провинции. Неизвестные боевики застрелили главу муниципального совета населенного пункта Аш-Шаджара на западе Даръа. Отмечается, что в предыдущие месяцы он пережил несколько покушений. В первой половине дня также поступали данные об убийстве мужчины в городе Джасим. В организации обеих вылазок подозреваются боевики исламистских бандформирований, которые, по мнению многих военных экспертов, осуществляют подпольную деятельность в регионе в координации с западной коалицией США.

Тем временем саперы Сирийской арабской армии (САА) заявили о начале нового этапа работ по разминированию местности в провинции. По информации новостного агентства SANA News, в 13.30 инженерные подразделения САА приступили к ликвидации СВУ, оставленных боевиками вооруженной оппозиции в населенном пункте Ас-Санамейн на северо-востоке Даръа. Напомним, операция по освобождению региона завершилась летом прошлого года. Как известно, многих кровопролитных столкновений удалось избежать благодаря посредничеству представителей российского Центра по примирению враждующих сторон.

Провинция Идлиб

В Южном Идлибе не утихают перестрелки на линии соприкосновения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков вооруженной оппозиции. Агентство новостей Syria's Tomorrow Movement сообщает о том, что правительственные войска ведут огонь по укрепрайонам исламистов на окраинах населенных пунктов Хиш, Ат-Тах, Кафр-Саджна, Шейх Мустафа и Тахтая. Напомним, силы САР прибегли к ответным обстрелам после атаки радикалов на позиции САА у Джурина. Информация о нанесенном боевикам уроне в живой силе или военной технике пока уточняется.

По данным Twitter-канала (5y5t3m_3rr0r), ВКС России также возобновили боевые вылеты в оккупированных джихадистами «Тахрир аш-Шам» районах, нанося точечные авиаудары по зонам дислокации «Джебхат ан-Нусры»1***.

Провинция Ракка

Военный источник в сети Twitter (alkhabar_Tv) сообщает о том, что в районе населенного пункта Аль-Карама на северо-востоке от административного центра провинции произошел взрыв автомобиля курдских боевиков. Отмечается, что сработало СВУ, заложенное внутри транспортного средства. В результате инцидента были ранены два члена «Демократических сил Сирии»**** (SDF). Никакой информации о возможных организаторах взрыва пока не поступало. Предполагается, что к случившемуся могут иметь отношение боевики «Исламского государства»1, действующие в составе так называемых спящих ячеек.

Между тем в одном из районов Ракки была выявлена новая братская могила мирных жителей. Захоронение находилось в деревне Аль-Сальхабия. Шесть тел, которые удалось эксгумировать, принадлежат мирным жителям, которые погибли в результате бомбардировок ВВС международного альянса во главе с США, регулярно проводившихся во время битвы за Ракку. Как известно, город был захвачен проамериканскими «демократическими силами» еще в октябре 2017 года, однако здесь до сих пор продолжают находить жертв авианалетов коалиции.

1 Организация запрещена на территории РФ.