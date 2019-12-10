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Сенатор от Крыма предложила к юбилею Победы приять закон о поисковых организациях

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Сенатор от Крыма предложила к юбилею Победы приять закон о поисковых организациях

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, выступая на заседании комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, отметила значимость вклада поисковых организаций в увековечивание памяти погибших в Великую Отечественную войну. Сенатор предложила в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне совместно с научным и экспертным сообществом начать разработку федерального закона «О поисковых организациях и порядке проведения поисковых работ».

По словам парламентария, с 2013 года поисковая работа отнесена к формам увековечивания памяти погибших при защите Отечества, однако законодательная база такой деятельности недостаточно проработана.

«В федеральном законодательстве отсутствует нормативно-правовое регулирование таких понятий, как «поисковые организации», «поисковые работы», кроме того, отсутствует реестр поисковых организаций, — отметила Ольга Ковитиди. — Также не регламентированы методы контроля и надзора за проведением поисковых работ. Для всех, кто осознает значимость поисковой работы, поисковых организаций очевидна необходимость разработки соответствующего федерального закона».

Комитет СФ по обороне и безопасности отметил актуальность проблематики и единогласно поддержал инициативу сенатора.

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