Ученые определили, как человеческий мозг познает окружающий мир

Москва, 10 Декабря. Благодаря новым исследованиям, опубликованным в журнале Nature ученым удалось приблизиться к разгадке тайны познания мира человеческим мозгом. Результаты исследований дают частичный ответ на вопрос, кодируются ли ментальные сущности определенными нейронами в определенных областях мозга. Подробный анализ открытия и основные тезисы приводит в своем материале издание Planet Today.



Профессор Адам Кепекс из лаборатории Колд-Спринг-Харбор считает, что результаты исследований станут хорошим подспорьем в разработке более эффективных методов лечения обсессивно-компульсивных расстройств, игровой зависимости и других психических заболеваний.

«Мы хотели понять, как нейроны кодируют эти таинственные сущности, какова логика за этим, какова архитектура орбитофронтальной коры», — сказал Кепекс.



В качестве примера приведена история Финеаса Гейджа, железнодорожного рабочего. Железный прут пронзил его череп во время взрыва, рабочий выжил, однако инцидент повлек за собой чрезвычайные повреждения орбитофронтальной коры. Но его личность и навыки принятия решений остались прежними.



Орбитофронтальная кора головного мозга – критически важная область, отвечающая за принятие решений как у людей, так и у животных. Повреждения данного сектора могут вызвать затруднения при выборе и принятии решений человеком.



Кепекс со своей командой выясняли, как нейроны в орбитофронтальной коре кодируют ментальные переменные, такие как мотивация или уверенность.



На одном из этапов исследований велось наблюдение за работой головного мозга крысы. Ученые следили за ее нейронной активностью при принятии сложных решений. Команда совершила неожиданное открытие. Они обнаружили новую структуру в функциональной организации орбитофронтальной коры.



Исследователи стремятся определить, какую информацию несет в себе нервная активность. Стандартный подход заключается в определении того, какие особенности окружающего мира волнуют нейрона и к каким особенностям он нечувствителен.



Ключевым стало использование учеными математических моделей для вычисления уверенности в правильности принятого решения. Это позволило достаточно уверенно рассуждать о том, как выглядит представление о доверии с точки зрения наблюдаемых переменных, таких как сложность решения или какой выбор был совершен. Оказалось, что многие орбитофронтальные нейроны согласуются с этими предсказаниями, их активность увеличивается или уменьшается с формально определенной уверенностью в принятии решения.



Ранние исследования орбитофронтальной коры обнаружили сходные ментальные переменные, но в отличие от других областей мозга, таких как зрительная кора, в их ответах не было порядка, и сложность кодирования вызывала большие вопросы.



Чтобы разобраться в этом и добиться однозначности, профессор Кепекс и его команда выбрали другой подход.



В конечном счете исследования позволят ученым открыть такие возможности, как лечение психических расстройств, например, более точное стимулирование мозга пациентов с тяжелой депрессией, болезнью Паркинсона и другими типами заболеваний.