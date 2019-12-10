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Сенатор Цеков предложил назвать именем Лужкова улицу в Крыму

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Сенатор Цеков предложил назвать именем Лужкова улицу в Крыму

Сенатор Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков сообщил Федеральному агентству новостей, что предложит назвать одну из улиц в Крыму именем бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, скончавшегося во вторник в Мюнхене

«Для крымчан Юрий Михайлович был очень уважаемым человеком, — отметил Цеков. — Он очень много нам помогал, причем, в самые сложные годы».

Сенатор заявил, что чувствовал личную поддержку Лужкова, когда был председателем Русской общины Крыма. Он напомнил, что в Крыму при помощи властей Москвы были построены дома для военнослужащих Черноморского флота, а в Севастополе с подачи Юрия Лужкова появилась новая школа. 

Сенатор Цеков предложил назвать именем Лужкова улицу в Крыму

Добавим, что Юрий Лужков еще в 1999 году озвучивал идею построить мост через Керченский пролив и соединить Крым с Россией.

«Он же был из тех политиков, кто яростно отстаивал возвращение Крыма с Украины в Россию «до того, как это стало трендом», — написал на смерть Лужкова «Крымский канал».

Уже после реального возвращения Крыма в состав России бывший мэр Москвы размышлял над тем, как «напоить» полуостров, и предлагал свои методы подачи днепровской воды в Крым.

«Учитывая, как много сделал Юрий Михайлович для Крыма, я обязательно выступлю с инициативой назвать одну из новых улиц его именем», — заявил Сергей Цеков в разговоре с ФАН.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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