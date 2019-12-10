Умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков. События дня. ФАН-ТВ

«Ушел из жизни Юрий Михайлович Лужков. Мне искренне жаль, что не стало этого энергичного жизнерадостного человека, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период, много сделал для города и москвичей. Соболезную родным и близким», — отметил действующий мэр Москвы.

На 84-м году жизни умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков . Он руководил Москвой с июня 1992-го по сентябрь 2010 года. После отставки Лужков занялся пчеловодством. Как именно ушел из жизни бывший глава столицы пока не сообщается. Свои соболезнования в Twitter уже выразил нынешний мэр столицы Сергей Собянин .

14-я международная встреча по Сирии на высоком уровне пройдет в Нур-Султане 10-11 декабря. В переговорах примут участие представители правительства Сирии, оппозиции и ООН. Наблюдателями пригласили делегации Иордании, Ливана, России и Турции. Сообщается, что в Нур-Султан уже прибыли все делегации, участвующие в переговорах. Спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев уже встретился со старшим помощником главы МИД Ирана по политическим вопросам Али Асгаром Хаджи . Напомним, гарантами урегулирования в Сирии выступают Россия, Иран и Турция. Благодаря усилиям нашей страны, предпринятым в рамках астанинского формата, 30 октября в Женеве официально заработал Конституционный комитет Сирии.

Неизвестный открыл стрельбу в больнице чешского города Острава, в результате погибли шесть человек. Как заявил первый вице-премьер и министр внутренних дел Ян Гамачек , вооруженный мужчина выстрелил несколько раз в одной из палат клиники. Преступник скрылся с места происшествия. Его разыскивает полиция, на своей странице в Twitter они опубликовали фото предполагаемого убийцы. Другие подробности на данный момент не сообщаются.

Силовики остановили 78 террористических ячеек в России

Силовики пресекли деятельность 78 террористических ячеек в России в 2019 году. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета в Москве. По его словам, спецслужбы в этом году не допустили совершения ни одного теракта на территории РФ. Им удалось предотвратить 50 преступлений террористической направленности.

«В ходе контртеррористических операций и оперативно-боевых мероприятий нейтрализованы 32 бандита, в том числе, девять главарей, задержан 41 бандглаварь, 241 боевик и 606 пособников», — заявил глава ФСБ Александр Бортников.

Также глава ФСБ отметил, что в этом году силовики ликвидировали 83 подпольные оружейные мастерские и нейтрализовали восемь групп, которые занимались поставками вооружения.