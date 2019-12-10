Премьер Украины заявил о готовности к «газовой войне» с Россией

Киев, 10 декабря. Украина продолжит вести переговоры с Россией о транзите газа, но, возможно, на фоне «газовой войны». Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, комментируя итоги саммита «нормандской четверки» в Париже.

Глава украинского кабмина отметил, что во Франции стороны не договорились о контракте по газу, «но этого и не должно было состояться в Париже». При этом он заявил о готовности к «газовой войне» с Россией.

«Украина будет договариваться о газе дальше, возможно — непросто, возможно — с «газовой войной». Но мы полностью готовы к этому: наши хранилища наполнены, нашу логику поддерживают ЕС и решение Стокгольмского арбитража, а «Северный поток — 2» не достроен», — говорится в записи Алексея Гончарука в Facebook.

Премьер Украины добавил, что Киеву нужен долгосрочный контракт.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время двусторонней встречи на полях «нормандского саммита» обсудил с российским лидером Владимиром Путиным транзит газа. По его словам, по результатам этой беседы шансы подписать соглашение «по лучшим условиям» стали выше.

На итоговой пресс-конференции в Елисейском дворце президент России отметил, что стоимость газа для украинских потребителей может быть на 25% ниже, если Москва и Киев договорятся о совместной честной работе.

Напомним, контракт на транзит российского газа в Европу через территорию Украины заканчивается 31 декабря 2019 года. Россия, Украина и Европейская комиссия (ЕК) проводят трехсторонние консультации о продолжении поставок. Москва настаивает, что новый договор возможно заключить лишь при взаимном отказе от претензий в международном арбитраже и прекращении судебных разбирательств.