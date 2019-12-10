В ДНР отреагировали на поведение Зеленского на саммите «нормандской четверки» в Париже

Президент Украины не привнес ничего нового в политическую повестку «нормандского формата» и не решил ни одну из поставленных задач. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил лейтенант Народной милиции ДНР, лидер движения «Новые скифы Новороссии» Александр Матюшин (позывной Варяг).

«Прислушался к обществу»

Украинский лидер Владимир Зеленский на «нормандском саммите» в Париже прислушался к обществу, а его выступление как будто написал бывший президент Петр Порошенко. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность», бывший глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

«Искренне и сердечно поздравляю гражданское общество, которое в очередной раз показало свое превосходство над многочисленным, но аморфным обществом массовым: Зеленский нас всех услышал и хорошо понял. К большинству красных линий на этой встрече «нормандской четверки» он даже не подошел, а выступление будто бы Порошенко написал», — заявил Арьев.

При этом украинский политик сообщил, что существуют два момента, к которым все еще остаются вопросы и которые выглядят тревожными.

«Первый — в каком виде окажется «формула Штайнмайера», указанная в коммюнике встречи? Расшифровки пока нет, а в деталях сами знаете кого можно найти. Второй — что именно будет предложено Зеленским в проект закона об особом статусе? Будем следить и в дальнейшем контролировать действия власти», — добавил Арьев.

Итоги саммита

Как отметил Александр Матюшин, на саммите «нормандской четверки», как и предсказывалось многими экспертами, договорились лишь о необходимости договариваться дальше. Зеленский не привнес ничего нового в политическую повестку «нормандского формата» и не решил ни одну из поставленных задач перед Украиной в вопросе решения вооруженного конфликта в Донбассе.

«Российская делегация твердо стояла на своей позиции о безальтернативности Минских соглашений и необходимости ведения прямых переговоров Украины с представителями народных республик Новороссии. Они указали Киеву и на то, что на Украине идет внутренний конфликт, а поэтому украинские власти должны самостоятельно решать свои проблемы, а не просить «старших братьев» защитить ее», — пояснил Алексей Матюшин.

При этом, заметил Варяг, европейские лидеры, уже уставшие от непостоянства Украины, хотят скорейшего завершения войны в Донбассе.

Комментируя заявление Арьеева, Матюшин обратил внимание, что украинскому политику следует помнить о том, что действующий президент Украины победил в избирательной гонке благодаря антивоенным лозунгам. При этом за последние полгода потерял порядка третьей части своего рейтинга по причине того, что украинский народ разочаровался в нем, не видя реальных шагов с его стороны навстречу миру на Украине.

«Народ на Украине все больше нищает вместо обещанного на Майдане благополучия, вынужден покидать свою родину в поисках лучшей жизни, разъезжая практически по всему миру и создавая просто беспрецедентный демографический упадок. Население Украины сократилось практически на 40% от довоенного уровня, такой демографической потери у страны не было даже во время Великой отечественной войны», — добавил Алексей Матюшин.

По словам Матюшина, народу Украины нет никакого дела до величия украинской нации и государства за исключением мелкой группы населения — часть политиков и радикалов. Украинское общество хочет одного — скорейшего окончания войны и улучшения уровня жизни.

«Громкие заявления о спасении Украины и защиты ее «национальных интересов» мы оставим тем, кто суммарно на этих выборах собрал не более 15% голосов. Всем этим господам, так ратующим за «честь и целостность» украинского государства, следует понять одно, что будущее Украины возможно только в случае тесной дружбы с Россией и интеграции в евразийское политическое пространство», — заключил Александр Матюшин.

Накануне, 9 декабря, в Париже прошел саммит «нормандской четверки». В общей сложности они длились 5,5 часа, включая 1,5-часовой перерыв на двустороннее общение президентов России и Украины.