Астролог и зоозащитник объяснили, почему на Новый 2020 год нельзя дарить живую крысу

Приближается Новый 2020 год, который пройдет под знаком первого животного из 12-летнего китайского зодиакального цикла — Крысы. Стихия 2020 года — металл, и наступающий год пройдет под знаком Белой металлической крысы. Официально Крыса вступит в свои права 25 января 2020 года, но чествовать ее будут заранее — прямо в новогоднюю ночь и даже раньше, такова российская традиция.

Федеральное агентство новостей уже представило рекомендации, как встретить Новый год Крысы, во что нарядиться, что поставить на стол, а также, какие подарки стоит дарить, а какие нет. Среди подарков, которые категорически не рекомендованы в качестве новогодних, как ни странно — живые крысы.

Почему нельзя дарить на Новый 2020 год живых декоративных крыс, популярных и несложных в содержании домашних питомцев, Федеральное агентство новостей спросило у зоозащитника и астролога.

Мнение зоозащитника

Дарить живой символ наступающего года — крайне порочная практика, считает зоозащитник, волонтер благотворительного приюта для животных Игорь Веселов.

«По образованию я ветеринар, — рассказал Игорь корреспонденту ФАН. — У меня небольшая частная практика, которая приносит доход, а свободное время я посвящают пристраиванию в семьи брошенных животных. Должен отметить неприятную и опасную тенденцию: ежегодно сотнями гибнут или в лучшем случае оказываются в приютах животные, которые являются символами года. Люди бездумно делают на Новый год такие подарки тем, кто не готов взять на себя ответственность за питомца, да и просто в нем не нуждается. Так в приюте, который я курирую, оказался мини-пиг (символ года Свиньи), парочка цыплят и три петуха (петух — символ 2017 года), а еще раньше очаровательный питончик, подаренный каким-то умником другому такому же умнику в 2013 году (2013-й — год Змеи)».

Дарят тигров, коз, не говоря уже о собаках — поэтому в 2018 году (год Собаки) в приютах оказалось огромное количество таких «символов», возмущен ветеринар.

«Есть, как говорится, альтернативно одаренные, особенно среди состоятельных граждан, которые в год Тигра готовы заводить дома или дарить друзьям тигренка, в год Лошади — пони и так далее. Хорошо еще настоящие огнедышащие драконы у нас в зоомагазинах не водятся, а то и их бы дарили», — горько иронизирует собеседник ФАН.

Все это безответственность и жестокость, уверен волонтер: хорошо еще если такое животное окажется в приюте, но чаще бездумно заведенные или подаренные питомцы просто гибнут.

«Будь моя воля, я бы вообще резко ограничил и строго регламентировал продажу животных, а сам для себя давно решил: никаких покупных питомцев. В мире столько брошенных животных, всех видом, окрасов и пород — выбирай, кого хочешь! У меня живут четыре подобранные собаки; пять брошенных нерадивыми хозяевами кошек; кот, оставшийся от умершей соседки-пенсионерки; да еще так, по мелочи — черепах, знаете, ли тоже бросают, когда надоедят. А что касается крыс, они ко всему прочему еще и довольно мало живут. Поэтому, даря крысу, вы заранее обрекаете одариваемого на скорую потерю питомца, что, по меньшей, мере неэтично», — подчеркнул Игорь Веселов.

Мнение астролога

Астролог, представившаяся как Анна Светлая, также считает, что дарить живой символ наступающего года — затея крайне опасная, которая может привести к тому, что человек лишит положительной энергии и себя, и того, кому предназначен подарок.

«Живое воплощение символа года (в данном случае крыса) вступает в слишком сильную астральную связь и с зодиакальным знаком из 12-летнего китайского цикла, которое символизирует наступающий год, и с его стихией. Такой клубок энергий вызывает сильные эманации и может быть опасным — принести человеку реальный вред с духовной точки зрения. Сам человек не будет понимать причину постигающих его неудач, но связь тут вполне реальная. Да и потом — просто представьте: символ года сидит в клетке как преступник, какую энергию он нашлет на того, по чьей вине это происходит, как вы думаете? Тут не поздоровится ни дарителю, ни тому, кому этот подарок достался», — отмечает собеседница ФАН.

Тем, кто серьезно относится к символизму при выборе новогодних подарков, астролог порекомендовала пойти более разумным путем.

«Раз уж наступает год Металлической крысы, можно подарить близкому человеку ювелирное украшение, изображающее это животное: маленькая подвеска для женщины, булавка для галстука для мужчины. Пусть они будут выполнены из драгоценного металла. Да, человек вряд ли станет носить такое украшение постоянно, но положительную энергию маленькая серебряная или золотая крыса ему точно принесет», — резюмировала астролог.

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