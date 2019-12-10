В АТОР назвали главные проблемы туризма в России и пути их решения

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе выразила сомнение, что в ближайшем будущем для наших путешественников будет открыт Египет. Но когда это случится, может произойти существенное перераспределение туристов, которые в настоящее время предпочитают отдыхать в Турции, добавила она.

Глава АТОР дала Федеральному агентству новостей эксклюзивное интервью, в котором были затронуты практически все темы — от новогоднего, пляжного и экзотического отдыха до банкротства турфирм.

«Турция стала почти круглогодичным направлением»

— Майя Арчиловна, начнем с самого популярного, наверно, слова в вашей сфере — «Турция». В последние годы турки серьезно подняли цены, считая, видимо, что у россиян выбора-то особо нет, и им все равно больше ездить некуда?

— Тут немного другая ситуация. Когда Турция была закрыта в связи с известным инцидентом на границе четыре года назад, недостаток наших туристов очень сильно ощущался местными объектами размещения. И когда было получено разрешение на возобновление полетов, турки цены снизили. Но, если можно так сказать, частично себе в ущерб.

И когда стало понятно, что поток достаточно быстро восстановился, к следующему сезону турки цены тут же подняли — до того уровня, который позволял бы нормально зарабатывать. Когда же стало понятно, что, например, во второй половине июля и в августе ожидается «недозагруз», цены снова начали снижаться, и появилось большое количество спецпредложений.

— А ведь это же самое пиковое время!

— Да, на «высокий» сезон цифры обычно повышаются на 25% по сравнению с ценами до 15 июля. Для российского рынка это было существенное повышение. Турецкие отели, повторюсь, стали делать спецпредложения, за счет чего спрос выровнялся. В результате был установлен новый рекорд по числу отдохнувших в Турции россиян — более шести миллионов. Причем, в этом году, кроме Анталии, активно продаются и туры в Стамбул.

При отсутствии Египта и дороговизне дальних направлений Турция стала почти круглогодичным направлением. Более того, она вошла даже в пятерку самых запрашиваемых новогодних направлений. Чего раньше никогда не было.

— Прежде всего — в Стамбул?

— Конечно.

— На анталийском побережье-то зимой делать, наверно, нечего?

— Там есть хорошие дорогие гостиницы с подогреваемыми бассейнами. С морской водой, в том числе. И это тоже востребованный продукт.

— Вот вы упомянули предстоящий зимний отдых. Кто еще в пятерке лидеров по запросам?

— На первом месте — Таиланд. А также Объединенные Арабские Эмираты, Куба и Доминиканская Республика.

— Это все пляжный отдых. А если говорить о горнолыжном?

— Если брать самые популярные — по количеству запросов, по объему продаж, все направления — только пляжные! Европейские горнолыжные направления — в организованном сегменте, подчеркиваю, в туроператорском — по количеству в этом году даже в десятку не вошли. Если есть возможность дней десять провести где-то на море, на курорте, то люди делают свой выбор.

Но когда мы говорим о Европе, то учитываем не только лыжников. Есть же еще экскурсионный туризм — Италия, Германия, Чехия…

— Например, по Праге погулять!

— Рождественская Прага — какая красота!

«Когда «откроют» Египет, произойдет перераспределение спроса»

— Денег у людей явно не стало больше в последние годы. Но они все равно ездят?

— Мы пока еще не проводили потребительского опроса (его, может быть, позже сделают наши аналитики), однако есть такое ощущение, что денег, конечно, у людей не очень много, но им хочется об этом не думать. Как-то переключиться и забыть. Поэтому сейчас спрос на новогодние праздники выше, чем в прошлом году.

— Опять же, несмотря на то, что очень высокие цены, которые на Новый год взлетают просто до небес.

— Есть такое понятие, как «предел низких цен». В текущем году самые низкие базовые цены — ниже, чем были в предыдущем году. Причем, это касается и зарубежных, и российских курортов. Однако таких предложений не очень много, и они быстро заканчиваются — по понятным причинам. Но на среднем уровне — отели три звезды и выше с какими-то уже дополнительными услугами — то, да, тут цены уже выше.

— Вернемся снова к теме Турции. Правильно ли считать, что поток туристов туда увеличился, потому что нет Египта?

— Отчасти. Как только откроют авиасообщение с Египтом, конечно, произойдет перераспределение спроса. Потому что Египет всегда был дешевле. И когда его откроют, вряд ли он будет дороже Турции.

— В Египет же наши туристы ездили и поздней осенью, и зимой. Даже в это время там можно купаться в море в отличие от Турции. Температура-то совсем другая. Ваш прогноз — все-таки вернут россиянам Египет?

— Буквально на днях стало известно, что в декабре очередная инспекция поедет туда еще раз. Это значит — есть какие-то вопросы со стороны Минтранса России, вероятно. Так что, соответственно, непонятно, когда откроют Египет.

— Вас, имею в виду АТОР, к процессу привлекают?

— Нет. Система безопасности аэропортов — вообще не наша компетенция.

— Вернемся на родину. Куда иностранные туристы ездят больше всего?

— Традиционно — лет уже 20, наверно — в лидерах Санкт-Петербург и Москва. Далее идут города Золотого кольца. Чуть-чуть стала «подрастать» Казань. Каждый год увеличивается поток на Дальний Восток. Ну, и по итогам нынешнего года — Калининград. Там хорошее увеличение.

— Прошлогодний чемпионат мира по футболу сыграл положительную роль в плане туризма? Во многом благодаря так называемому паспорту болельщика (fan ID)?

— Наш бизнес был очень скептически настроен на то, что люди им воспользуются. Но воспользовалось, действительно, много туристов. Понятно, что в основном это были граждане европейских стран, а не латиноамериканских, например. В начале текущего года мы прогнозировали, что после ЧМ-2018 будет увеличение потока где-то на 20%. Собственно, так и произошло.

— Люди воочию убедились, что у нас на улицах нет танков, не ходят медведи. То есть — хорошая, нормальная страна. Инцидентов никаких не было. А то ведь как пугали, особенно британские СМИ.

— Да вообще было классно! Удивительная царила атмосфера!

«Банкротство туроператоров — не проблема»

— А теперь о наболевшем. Какая главная проблема российского туризма?

— Проблем много, и сложно сказать, какая из них главнее. Нехватка инфраструктуры, кадров, продвижения… Визы, которые обещают с 2021 года сделать электронными. На данный момент пока нет электронных виз — это тоже проблема. Когда их введут — это будет прямо бум, прорыв колоссальный.

У нас все плохо и с информацией. То есть ее, с одной стороны, просто вал. А с другой — у нас люди в самом регионе порой не знают, зачем к ним ехать туристам. И не знают, где про все это узнать и как про все это рассказать.

Пока нет какой-то единой концепции продвижения. Планируется, что она будет со следующего года. Причем, лично мое мнение, что она и не должна быть единой. Потому что у нас большая страна, и невозможно продвигать одинаково. Москва или Питер — это одна история, Казань — другая, а Алтай — третья... Это разный инструментарий, разная целевая аудитория. Я уж не говорю про такие регионы, как Калмыкия или Ямал.

— А есть же еще и проблема банкротства туроператоров?

— Это не проблема.

— Серьезно?

— Да.

— Разве не проблема, когда люди выезжают на отдых, и какая-то компания, допустим, «Натали Турс», которая была очень крупным оператором, банкротится…

— Послушайте, общее количество выезжающих за границу по линии туроператоров — это более 10 миллионов человек. Когда было самое большое банкротство в 2014 году, и тогда поток сильно упал, даже в операторской части пострадало в общей сложности, не соврать бы, более 24 тысяч человек.

— Серьезная цифра.

— Не маленькая. Это самая большая цифра за всю историю вообще существования нашего туризма. И, безусловно, каждый из этих 24 тысяч заслуживал и сочувствия, и сострадания, и помощи. Но если мы говорим о масштабе рынка — это не проблема.

— Просто когда банкротится какая-то маленькая компания — это одно дело. Но когда крупные операторы…

— Слушайте, ну недавно даже Thomas Cook обанкротилась.

— Вообще удивительно. Это же никак на нас не отразилось?

— Никак, слава богу.

— Потому что я слышал такие мнения, будто и туристическая отрасль России тоже от этого пострадает. Каким, правда, образом — не совсем понятно. Другое дело — «Натали Турс», наш же большой оператор.

— Нет, он не был большим. Он был известным. Есть разница. Потому что «Натали Турс», начиная с 2014-2015 годов, скукоживался, скукоживался… Компания закрылась в разгар сезона, и у нее за границей были где-то три тысячи человек. Если мы возьмем любого крупного туроператора, у него единовременно за границей находятся сотни тысяч!

— Да, три тысячи — немного по этим меркам.

— Немного. Поэтому «Натали Турс» был, повторюсь, известным туроператором, но не крупным.

«Прирост потока идет по всем видам поездок»

— Правильно ли говорить, что в последние годы людей, которые обращаются в турфирмы, становится все меньше? В отличие от тех, кто сам ездит на отдых?

— Неправильно. Есть вот такой миф про перетекание из организованного туризма в самостоятельный. На массовых направлениях — а доля этого рынка более 60% — через туроператора летать выгоднее. И думаю, что так будет еще очень долго. Так или иначе, в организованном туроператорском бизнесе идет прирост потока.

— То есть, все наоборот?

— Не совсем так. Есть прирост потока и в самостоятельном туризме. На европейских направлениях этот процесс идет активнее, чем на массовых безвизовых направлениях. Самостоятельный поток увеличивается за счет того, что появляется новое поколение путешественников, которые предпочитают бронировать все сами. Иными словами, прирост есть и там, и там. Но динамика роста в самостоятельных путешествиях, на мой взгляд, все же чуть выше.

— В чем ведь главный плюс самостоятельной поездки? Ты ни от кого не зависишь, никого никогда и нигде не ждешь и сам выбираешь формат своего отдыха. Да это и дешевле, чем если бы покупать путевку в турфирме. Так ведь?

— В некоторых случаях, да. Во многих странах есть объекты, которые не возьмет на контракт ни один туроператор. Это может быть какая-то бюджетная, маленькая гостиница. При самостоятельном путешествии ты можешь выбрать отель — «две звезды», хостел или небольшой бутик-отель, который есть далеко не у всех туроператоров или вообще ни у кого нет. Или ты можешь купить перелет с тремя пересадками. Или можешь поехать на машине. И так далее. В конечном итоге общая цена окажется ниже, чем у туроператора. Но ты все это делаешь сам. И лучше заранее: потому что чем раньше покупаешь [билеты] и бронируешь [жилье] — тем дешевле.

Однако если у тебя возникают какие-то проблемы, то дальше сам уже разбираешься в этой стране, используя имеющиеся у тебя языковые и прочие навыки.

— А бывают же еще и медицинские проблемы. Заболеешь и…

— Есть страховка.

— Вы ведь хорошо знаете, что, к сожалению, не у всех и не всегда. Прежде всего, у тех, кто едет самостоятельно. Турфирмы же обязывают покупать.

— Давайте скажем так — турфирма заранее заботится о клиенте. Потому что, если с ним, не дай бог, что-то случится, он должен быть застрахован. В противном случае все риски и расходы несет полностью турист.

«Африка никогда не станет массовым направлением»

— Кстати, о рисках. У нас Африка обычно ассоциируется в основном только с Египтом и Тунисом…

— Никто у нас эти страны Африкой не считает, хотя, конечно, они на севере континента.

— Ну, географически точно Африка. Еще чуть-чуть Марокко, может быть. А вот как на счет других направлений? Не ЮАР, а вот, например, Того, Бенина, Камеруна, Нигерии…

— Их нет на нашей туристической карте. Из африканских стран есть, как вы уже сказали, ЮАР, а также Кения, Танзания, Зимбабве. Была недолго Гамбия, причем, как пляжное направление.

— То есть это не особо популярно?

— Нет. Есть целый ряд нюансов. Африка была условно «на взлете», когда в России только начал формироваться туристический рынок — это 1995-1996 годы, до кризиса. Такое было очень бурное развитие — появлялись новые направления, причем, самые экзотические. И все это было интересно нашему гражданину, который еще пять лет назад представить себе не мог, что сможет выехать куда-то дальше Венгрии или Болгарии. В общем, тогда и появились первые туры в Африку.

— Сафари?

— В основном, конечно, сафари. Такой охотничий и экологический туризм, назовем это так.

Тут есть свои особенности. Эти направления никогда не будут массовыми. Как минимум нет прямого авиасообщения, что влияет на окончательную стоимость туров. Кроме того, эпидемиологическая ситуация довольно непростая. Обязательно надо делать прививку от желтой лихорадки, причем, задолго до поездки.

— Есть риск заразиться и другими болезнями. А еще там грабят и убивают.

— Если мы возьмем, например, Конго, две эти страны Конго. Так там различные войны идут десятилетиями. А взять Мали, представители которой приезжали к нам и хотели продвигаться на российском рынке. В общем, это, наверно, самые-самые экзотические направления, которые можно себе только представить. Приключенческие такие.

— И очень опасные.

— Да. Именно в силу этого данные направления никогда не будут массовыми.

— И последний вопрос — как думаете, Европа когда-нибудь отменит Шенген для России? Потому что долгое время шли такие разговоры, и было близко к этому, но потом все изменилось.

— Да, до 2014 года было очень-очень близко. На данном этапе лично я не вижу никаких предпосылок к этому. В этой ситуации самым правильным шагом с нашей стороны могут быть электронные визы для всех.

Майя Ломидзе также назвала ФАН самые популярные среди путешественников места в России и виды туризма, резко набирающие обороты.