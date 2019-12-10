Помощник Поклонской рассказал, как Лужков поддерживал русский Крым

Севастополь, 10 декабря. Экс-мэр российской столицы Юрий Лужков, скончавшийся во вторник в мюнхенской клинике во время операции на сердце, был настоящим патриотом и всегда поддерживал Крым. Об этом заявил помощник депутата Государственной думы РФ Натальи Поклонской Павел Сиротов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По его словам, Лужков всегда был настоящим русским патриотом.

«Он всегда поддерживал Крым, помогал крымчанам как словом, так и делом. Не боялся идти наперекор толпе, говорил о русском Севастополе, когда многие «записные патриоты» рассказывали, что это невозможно. Не все, что делал Юрий Михайлович, было идеально и правильно, но точно — искренне, такими людьми гордится Россия!» — подчеркнул помощник Поклонской.

Как сообщала Deita.ru, экс-градоначальник Москвы Лужков скончался во вторник в одной из мюнхенских клиник, где ему проводили операцию на сердце. По некоторым данным, Лужков не смог перенести операцию.

В беседе с НСН российский бизнесмен Виктор Батурин заявил, что видел экс-мэра в прошлый уик-энд в одном из столичных ресторанов. По его словам, Юрий Михайлович прекрасно выглядел.

Лужков руководил российской столицей в течение 18 лет — с 1992 по 2010 год.