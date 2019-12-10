Экс-депутат Рады назвал закрытие сайта «Миротворец» «тупой отмазкой для Европы»

Скандально знаменитый украинский сайт «Миротворец», постоянно публиковавший списки «врагов Украины», заявил о прекращении работы.

«По требованию некоторых объективных обстоятельств мы полностью останавливаем серверы «Миротворца», — говорится в официальном сообщении.

О сути этих «обстоятельств» и о правилах доступа к накопленной «Миротворцем» информации пока не сообщается. Нем не менее, все «расстрельные» базы со списками и личными данными людей, которых создатели сайта обвиняют в «антиукраинской» деятельности, по-прежнему доступны.

По мнению экс-депутата Верховной рады Алексея Журавко, закрытие «Миротворца» не означает изменение политики Киева, это сделано только, чтобы потрафить Западу.

«Не обольщайтесь, сайт закрыт, но данные, собранные в разделе «Чистилище», будут видны, —отметил Журавко в комментарии Федеральному агентству новостей. — Считаю, что это просто тупая отмазка для Европы, а на самом деле ничего не изменится. Я вчера внимательно слушал выступление (президента Украины Владимира) Зеленского по итогам встречи «нормандской четверки», не менее внимательно слушал, о чем говорил (глава МВД Украины Арсен) Аваков, и сделал неутешительные выводы. Судя по всему, ничего хорошего ждать не приходится».

По словам Журавко, закрытие «Миротворца» ничего изменит: и Аваков, и его соратник Антон Геращенко, создавший это сайт, найдут другие ресурсы, на которых будут размещать информацию о тех, кого киевская власть сочтет «сепаратистами», или просто о несогласных с политикой Зеленского, которых становится все больше.

«Рейтинг президента неуклонно падает, а вся банда его противников — (экс-президент Украины Петр) Порошенко, (руководители оппозиционных партий Юлия) Тимошенко и (музыкант и политик Святослав) Вакарчук, которые ненавидят Зеленского, будут его тупо подставлять, создавая очередные расстрельные списки. Так что с закрытием «Миротворца» ничего не кончилось, борьба продолжается», — резюмировал Алексей Журавко.

После публикации на сайте «Миротворец» персональных данных писателя и публициста Олеся Бузины и украинского политика Олега Калашникова, эти люди были убиты. Расследование этих преступлений фактически ни к чему ни привели — убийцы остались безнаказанными. Данными с сайта «Миротворец» неофициально руководствовались украинские пограничники, отказывая в посещении Украины тем, кто был внесен в списки.