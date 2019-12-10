Эксперт рассказал, чем обернется прекращение работы WhatsApp на старых смартфонах

Москва, 10 декабря. Владельцам старых смартфонов придется либо менять гаджет, либо отказаться от WhatsApp, заявил директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков, комментируя слухи о прекращении работы приложения на устаревших устройствах.

По мнению эксперта, старая версия WhatsApp будет работать на устройствах, но не очень хорошо. Корпорация перестанет поддерживать ее, что означает завершение работы некоторых функций.

Зыков считает, что прекращение работы WhatsApp на старых устройствах связано с желанием руководства компании оптимизировать свои расходы.

По его словам, компаниям выгодно взять разработчиков и перебросить их на новые гаджеты и платформы. Каждую новую функцию перед внедрением всегда тестируют на всех операционных системах, а это значит, что объем работы значительно возрастает для создателей. В связи с этим компания вынуждена отказываться от старых платформ.

«Для пользователей это, конечно, грустная история, потому что люди не видели необходимости, для чего им нужно менять свой смартфон. Вроде звонить можно, SМS получать, WhatsApp пользоваться, фотографировать можно, а что еще нужно», — сказал Зыков в беседе с телеканалом «360».

Ранее сообщалось, что в начале следующего года WhatsApp перестанет работать на Windows Phone, с февраля прекратит поддерживать Android до версий 2.3.7 и iPhone с операционными системами до iOS 8 включительно.