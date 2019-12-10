Основного организатора теракта в метро Петербурга приговорили к пожизненному сроку

Санкт-Петербург, 10 декабря. Военный суд в Петербурге приговорил основного фигуранта дела о теракте в метро Аброра Азимова к пожизненному заключению в тюрьме, остальные осужденные получили от 19 до 28 лет заключения.

Трое московских военных судей на выездном заседании в Северной столице во вторник, 10 декабря, огласили приговор обвиняемым в подрыве поезда в метро Северной столицы 3 апреля 2017 года.

Военный суд постановил признать виновным 29-летнего Аброра Азимова и назначить ему наказание в виде пожизненного заключения в колонии особого режима.

Остальные десять фигурантов дела получили от 19 до 28 лет лишения свободы.

В виде меры наказания генпрокуратура требовала для 11 причастных к теракту четыре пожизненных срока заключения и от 20 до 28 лет колонии.

Вину не признал ни один из осужденных. Слушания по делу о взрыве проходят в суде с апреля.

Напомним, 3 апреля 2017 года в петербургском метро между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел теракт. По версии следствия, 22-летний Акбаржон Джалилов привел в действие бомбу в вагоне движущегося поезда. Жертвами трагедии стали 16 человек, 103 пассажира получили ранения.

В тот же день еще одно самодельное взрывное устройство было найдено на станции «Площадь Восстания». Предполагается, что оно ранее было оставлено Джалиловым. Привести его в действие террористы не успели: оно было вовремя обезврежено.