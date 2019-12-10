Ученые рассказали, что поможет восстановить печень после употребления алкоголя

Пекин, 10 декабря. Лактобактерии, входящие в состав пробиотиков и кисломолочных продуктов, оказывают положительное воздействие не только на микрофлору кишечника, но и на печень, восстанавливая ее после употребления алкоголя. К такому выводу пришли китайские ученые из Цзилиньского сельскохозяйственного университета.

Как не раз отмечали медики, длительное употребление алкогольных напитков приводит к хроническим заболеваниям печени — к стеатозу, циррозу и раку. Восстановить повреждения органа помогут лактобактерии Lactobacillus rhamnosus, рассказал исследователь Юхуа Ван по результатам экспериментов на мышах.

Лактобактерии содержатся во многих кисломолочных продуктах, например, в твороге, йогурте, сметане и сырах мягких сортов. Они входят в состав пробиотиков, направленных на повышение иммунитета и регулирование состава кишечной микробиоты. Lactobacillus rhamnosus — самый распространенный штамм.

Ранее индийские ученые из Института химической технологии в индийском Мумбаи представили список продуктов, помогающих справиться с похмельным синдромом. Они порекомендовали приготовить напиток, содержащий 10% кокосового сока, 25% сока лайма и 65% грушевого сока, который лучше употребить с сыром, помидором и огурцом.

Тем временем французское издание Le Monde, ссылаясь на статистические данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявило о победе России над алкоголизмом. Согласно статистике, потребление алкоголя на душу населения в стране с 2003 по 2016 год сократилось на 43%.