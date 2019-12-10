Приятель Петросяна дал прозвище его новой жене

Москва, 10 декабря. Писатель-сатирик Георгий Териков, автор многих миниатюр юмориста Евгения Петросяна и его давний приятель, рассказал, что за серьезность и ответственность придумал новой супруге товарища Татьяне Брухуновой прозвище Несмеяна.

В интервью «Комсомольской правде» автор, знакомый с Петросяном более 50 лет, признался, что на свадьбу приятеля приглашен не был, но тем не менее рад за него и его избранницу.

«Встретил он новую жену — ну и хорошо. Дай бог их семье счастья. Женя прекрасно выглядит, прекрасно работает, все у него нормально», — отметил писатель.

Териков объяснил, что давно знаком с нынешней супругой артиста. Писатель считает, что 30-летняя спутница относится к мужу «с большим уважением».

То, что 74-летний юморист решил повторно жениться, писателя не удивило. Он пошутил, что именно для этого Петросян пошел на развод с предыдущей супругой Еленой Степаненко.

«Я его новую жену зову Несмеяной. Очень серьезная она девочка, ответственная. Когда они соединились, я написал для Жени частушку: «Раз под вечер Петросяна посетила Несмеяна. Он погладил ей коленки и ушел от Степаненко!» — рассказал Териков.

По его словам, артист над частушкой посмеялся, ведь у него «хорошее чувство юмора».

Напомним, о свадьбе 74-летнего юмориста его 30-летней избранницы стало известно 9 декабря. В своем Instagram новая супруга Петросяна опубликовала фото со свадебным букетом пионов и написала, что счастлива быть теперь уже не любовницей юмориста, а его законной женой.

Экс-супруга и коллега Петросяна по сцене Елена Степаненко впервые высказалась о женитьбе своего бывшего мужа, передает «Пятый канал».